Járvány

Már vadon élő nyércben is találtak koronavírust

Már egy vadon élő nyércben is találtak koronavírust az Egyesült Államok Utah államában. Szabadon élő nyércből eddig még nem mutatták ki a kórt.



A nyércek könnyen kapják meg, és könnyen adják tovább akár embernek is a koronavírust. A prémükért tenyésztett állatokat ezért tömegével pusztították el az elmúlt hónapokban európai és amerikai telepeken egyaránt, csak Dániában 17 millió példányt gázosítottak el.



A vírusos vadnyérc elszökhetett egy farmról, és miközben beilleszkedett vadon élő társai társadalmába, meg is fertőzte őket - legalábbis ezt tartják a legvalószínűbb magyarázatnak.