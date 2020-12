Koronavírus

Negatív teszttel rövidíthető keddtől az angliai karantén

Keddtől lényegesen rövidebb időt kell karanténban tölteniük azoknak a külföldről Angliába érkező utasoknak, akik érkezésük után koronavírus-szűrésnek vetik alá magukat és negatív leletről kapnak értesítést. 2020.12.15 07:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit kormány jelenleg érvényes rendelkezése alapján tíz napra elkülönítésbe kell vonulniuk mindazoknak, akik a karanténkötelezettség alól nem mentesített országokból utaznak Angliába. A rendelkezést átvette a skót és a walesi kormány is, így a karanténelőírás Nagy-Britannia egészére érvényes.



A karanténmentesített országok listáján eredetileg Magyarország is szerepelt, de szeptember 12-én lekerült erről a listáról és azóta a Magyarországról Nagy-Britanniába utazóknak is tíz napot - illetve ha ennél rövidebb ideig maradnak, tartózkodásuk teljes idejét - elkülönítésben kell tölteniük.



A külföldről érkezőknek eredetileg 14 napra kellett karanténba vonulniuk, de hétfőtől az Egyesült Királyságot alkotó négy nemzet - Anglia, Skócia, Wales és Észak-Írország - tisztifőorvosainak közösen megfogalmazott ajánlása alapján ez tíz napra rövidült.



A brit kormány még novemberben hozott, egyelőre Angliára vonatkozó döntése szerint keddtől az elkülönítés időtartama még tovább rövidíthető, ha a beutazók koronavírus-tesztnek vetik alá magukat.



A szűrést az angliai érkezés utáni ötödik naptól lehet elvégeztetni.



A közlekedési minisztérium ismertetése szerint a kormány azért döntött így, mert a tapasztalatok alapján ha valakiben jelen van az új típusú koronavírus, ötnapi lappangási idő után jóval megbízhatóbb eredménnyel jár a szűrővizsgálat, mintha a tesztet rögtön az érkezés után a repülőtereken, a kikötőkben vagy a vasútállomásokon elvégeznék.



Az angliai érkezés után azoknak is elkülönítésbe kell vonulniuk, akik vállalják a szűrővizsgálatot, de amint értesítést kapnak arról, hogy leletük negatív, elhagyhatják a karantént és onnantól az általánosan érvényes mindenkori járványmegelőző előírások vonatkoznak rájuk is.



A kormány ajánlása szerint az utazóknak már indulásuk előtt érdemes lefoglalniuk a tesztidőpontot a brit kormány által jóváhagyott magánszektorbeli egészségügyi szolgáltató cégeknél, amelyeknek listája a https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing kormányzati portálon található.



A tesztelési szándékot azon az online űrlapon - Passenger Locator Form - kell jelezni, amelyet a külföldről érkezőknek utazásuk megkezdése előtt minden esetben ki kell tölteniük. Az utasok ezen az űrlapon jelentik be, hogy nagy-britanniai érkezésük után hol töltik az elkülönítés idejét és ott milyen módon lehet felvenni velük a kapcsolatot.



Azoknak, akik angliai érkezésük után döntenek úgy, hogy alávetik magukat szűrővizsgálatnak, új azonosító űrlapot kell kitölteniük.



A szűrővizsgálat költségét a kiválasztott magánszolgáltató szabja meg, és ezt az utasnak kell fizetnie.



A karantén lerövidítését célzó koronavírus-szűrésre nem vehető igénybe az ingyenes brit állami egészségügyi szolgálat (NHS).