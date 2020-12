Mérgezés

Azonosították a Navalnij elleni merényletet végrehajtó orosz nemzetbiztonsági különítmény tagjait

Minden bizonnyal a belbiztonságért felelős orosz nemzetbiztonsági szolgálat egyik különítménye mérgezte meg Alekszej Navalnij orosz ellenzéki politikust a nyáron - jelentette a hírportálján hétfőn a Der Spiegel című német hírmagazin nemzetközi partnerekkel folytatott tényfeltáró munkájának eredményeit ismertetve.



A Bellingcat nemzetközi oknyomozó újságírói hálózattal, az ugyancsak tényfeltáró cikkekre szakosodott, The Insider című orosz hírportállal és a CNN amerikai hírtelevízióval közösen végzett kutatás szerint oroszországi mobil távközlési szolgáltatások használatáról szóló adatok, a készülékek helyére vonatkozó adatok, orosz belföldi repülőjáratok utaslistái és "egyéb" források elemzése alapján "nemigen merülhet fel ésszerű kétség" azzal kapcsolatban, hogy Alekszej Navalnijt a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB)egy legalább nyolc ügynökből álló különítménye mérgezte meg.



Az egység tagjait azonosították, meg is próbáltak kapcsolatba lépni velük, de nem válaszoltak a megkeresésekre. Valamennyien férfiak, hárman orvos végzettségűek, ketten biológiai és vegyi fegyverekre szakosodott tudósok. Az egység tevékenységét Oleg Tajakin orvos, az FSZB-hez tartozó kriminalisztikai intézet munkatársa hangolta össze. A szovjet állambiztonsági hatóság (KGB) szervezeti keretében 1977-ben alapított intézet kapcsolatba hozható számos gyilkossággal, például a 2006-ban sugárzó izotóppal Londonban megölt Alekszandr Litvinyenko egykori orosz hírszerző ügyével - mutatott rá a Der Spiegel.



A különítmény történetének orosz adatbázisok elemzésével összeállított rekonstrukciója szerint az FSZB-s ügynökök legkésőbb 2017 közepétől kezdtek összehangoltan és intenzíven foglalkozni Navalnijjal, miután a politikus bejelentette, hogy elindul a következő évi elnökválasztáson. Legkevesebb harminc esetben fordult elő, hogy követték a világ legnagyobb országában menetrend szerinti repülőjáratokkal megtett útjain.



Valószínűleg 2019-ben is megpróbálták megmérgezni, és akkor is az volt a céljuk, hogy a méreg egy repülőút közben fejtse ki hatását. Minden bizonnyal az idén júliusban is az életére törtek, ugyancsak méreggel, amely azonban felesége, Julia Navalnij szervezetébe jutott be és a körülmények szerencsés alakulása révén nem okozott maradandó kárt.



Meglehet, hogy a novicsok nevű idegméreggel elkövetett augusztusi gyilkossági kísérlethez az orosz állam vezetésének legfelső szintjeiről kaptak engedélyt vagy utasítást. Erre utal, hogy Oleg Tajakin az egység egyik vegyifegyver-szakértő tagja, Konsztantyin Kudrjavzev kíséretében közvetlenül az akció előtt rövid látogatást tett Szocsiban, ahol a politikai elit számos tagja eltölti az államfővel, Vlagyimir Putyinnal személyesen folytatott megbeszélések előtt a koronavírus-járvány miatt kötelező karantént.

Alekszej Navalnij az orosz államfő egyik legismertebb bírálója. Augusztus 20-án ellenzékiekkel tárgyalt Szibériában, és hazafelé, a Moszkvába tartó repülőn rosszul lett. A gép kényszerleszállást hajtott végre Omszkban, a 44 éves politikust az ottani kórházba szállították. A kómában lévő politikust augusztus 22-én a kezeléás folytatására Berlinbe szállították.



Német, svéd és francia vizsgálatok szerint novicsokkal mérgezték meg. A berlini Charité egyetemi klinikán 32 napig ápolták, 24 napig intenzív osztályon. Orvosai szeptember 23-án közölték, hogy állapota kellően javult ahhoz, hogy járóbeteg-ellátás keretében folytassák kezelését. A Der Spiegel beszámolója szerint állapota javul, és készül a hazatérésre.



Az eset miatt az EU szankciókat vezetett be több magas beosztású orosz tisztségviselő, köztük Alekszandr Bortnyikov, az FSZB vezetője ellen.