Lázadás egy iPhone-gyárban: törtek-zúztak a munkások - videó

Legalább 132 alkalmazottat vett őrizetbe az indiai rendőrség egy iPhone-gyárban történt rendbontásokkal összefüggésben a délnyugat-indiai Karnátaka államban.



A rendbontások szombaton kezdődtek, és vasárnap is folytatódtak a Wistron Corporation tajvani vállalat ottani leányvállalatánál, ahol iPhone típusú mobiltelefonokat gyártanak.



A fizetéssel elégedetlen több száz alkalmazott megrongálta az üzem helyiségeit, gépkocsikat borított és gyújtott fel.



A gyár közlése szerint sok számítógépes eszközt és más vagyontárgyat tulajdonítottak el, a vállalatnak okozott kár több mint 13,5 millió dollárra rúg.



A hatóságok keresik a rendbontások főkolomposait. A karnátakai kormány közölte, hogy a vandál cselekedetek és lopások tetteseit felelősségre fogják vonni. Az Apple központja közölte, hogy alaposan kivizsgálja az indiai gyárban történteket,



Szakértők szerint a történtek számottevően nem lesznek hatással az indiai iPhone-gyártásra. A Wistron indiai gyára mintegy hatvan kilométerre van Karnátaka fővárosától, Bangalortól, az üzemben iPhone SE és iPhone 7 telefonokat, illetve más informatikai termékeket is gyártanak.

