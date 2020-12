Koronavírus-járvány

Izraelben jelenleg tesztelik a Szputnyik-V vakcinát

A Palesztin Hatóság (PH) 4 millió adag koronavírus elleni orosz vakcinát kap Oroszországtól a következő hetekben - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportál szombaton.



Oszama Al-Nadzsar, a palesztin Hatóság vezető egészségügyi tisztviselője közölte szombaton, hogy Oroszország négymillió adag koronavírus elleni oltóanyaggal látja el a következő hetekben a PH-t.



"Az év végén vagy 2021 elején elkezdjük beoltani a leginkább veszélyeztetetteket"- mondta al-Nadzsar a Palesztina Hangja rádióállomáson szombat reggel sugárzott interjújában.



Várhatóan hamarosan megérkezik az első, 150 000 adag oltóanyagból álló szállítmány a palesztinok számára - jelentette ki Mai Al-Kaila, a Palesztin Hatóság államtitkára szombaton egy palesztin televíziós csatornán.



Oroszország a múlt héten kezdte meg nagyszabású oltási akcióját, amelyben saját fejlesztésű Szputnyik V-vakcináját az első lépcsőben az ország egészségügyi dolgozóinak, tanárainak és veszélyeztetett, magas kockázatú csoportjainak adják be.



Izraelben jelenleg tesztelik a Szputnyik-V vakcinát, amelyből a jeruzsálemi Hadassza Kórház 1,5 millió adagot rendelt. A kórház közölte, hogy fontolgatja a regionális forgalmazóvá válást.



A koronavírus-járvány márciusi megjelenése óta pénteken történt a palesztinoknál a legnagyobb számú halálozás, a SARS-CoV-2 vírus okozta betegségben egy nap alatt 33-an hunytak el. A Palesztin Hatóság egészségügyi minisztériuma szerint március óta körülbelül 1062 palesztin halt meg a betegségben.



Ciszjordániában és a Gázai övezetben jelenleg 24 015 azonosított aktív koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván az ezeken a területeken élő mintegy 4,5 milliós lakosság körében.