Koronavírus-járvány

Orvos nélkül maradt egy kolozsvári idősotthon - óriási fertőzési góc alakult ki

Szombaton mentő szállította kórházba a kolozsvári Theodora idősotthon orvosát, aki fertőzöttsége ellenére az utolsó pillanatig hősiesen ellátta az intézmény lakóit, köztük a több mint kilencven koronavírus-fertőzöttet. A 71 éves dr. Szentágotai Lóránt már perfúzióra és oxigénterápiára szorult, de így is ellátta a betegeket. Szombaton viszont tovább romlott az állapota, amit a kimerültség is súlyosbított, ugyanis saját bevallása szerint napokig nem aludt. A mentősök azonnal kórházba szállították - számolt be az esetről a Főtér.ro.



A kolozsvári egészségügy helyzetéről rendszeresen posztoló Emanuel Ungureanu képviselő felhívást tett közzé a Facebookon, hogy mihamarabb találjanak egy másik orvost az idősek ellátására. Állítása szerint az ápolók és asszisztensek továbbra is tartják a frontot a központban, de sürgősen szükség van egy orvosra, aki túlesett már a koronavíruson, és képes felügyelni a más alapbetegségekkel is küzdő 96 fertőzött állapotát.



A Kolozs megyei közegészségügyi igazgatóságot és az orvosok kollégiumát is tájékoztatták a kialakult helyzetről.