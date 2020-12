Koronavírus-járvány

Ukrajnában csaknem 13 ezer új beteget regisztráltak egy nap alatt

Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, az elmúlt napokhoz hasonlóan szombatra is csaknem 13 ezer új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, viszont ismét többen gyógyultak meg, mint ahányan elkapták a vírust.

A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napon 12 811 esettel 885 039-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 243 áldozattal 14 998-ra. Eddig 494 001-en gyógyultak meg, közülük előző nap több mint 13 ezren, az aktív betegek száma így most csaknem kétezerrel 376 040-re csökkent. Az elmúlt három napban is 13 ezer körüli volt a fertőzöttek napi növekménye az országban, csak hétfőn regisztráltak kilencezer alattit, utána ismét újból fokozatosan emelkedni kezdett az újonnan azonosított betegek napi száma.



A legtöbb új beteget, 1696-ot előző nap ismét a fővárosból jelentették, velük együtt az azonosított fertőzöttek száma Vitalij Klicsko főpolgármester tájékoztatása szerint Kijevben már meghaladta a 90 ezret, az elhunytaké pedig 23-mal 1574-re emelkedett.



Az elmúlt napon kimagaslóan sok, 3001 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján közölte, hogy mostantól minden olyan beteget tesztelni fognak koronavírusra, akinek légúti megbetegedésre utaló tünete van és orvoshoz fordul vele. Kijelentette: azt tűzték ki célul, hogy havonta legalább egymillió tesztet végezzenek el az országban.



Közben az Ukrajinszka hírportál arról adott hírt, hogy romlott a korábban koronavírussal megfertőződött, és jelenleg Németországban gyógykezelt Hennagyij Kernesznek, a kelet-ukrajnai Harkiv polgármesterének az állapota. A városi tanács szóvivőjének tájékoztatása szerint Kernesz veséi nem működnek, ezért hemodialízis-kezelést kap. Kórházba került egy másik polgármester, a dél-ukrajnai Odessza első embere, Hennagyij Truhanov is, aki úgyszintén elkapta a betegséget. Eddig Ukrajnában három, az október végén tartott helyhatósági választásokon győztes polgármester halt bele a koronavírus-fertőzésbe.