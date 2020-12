Bűnügy

Újabb köztisztviselőket vett őrizetbe a szlovák rendőrség különleges egysége

A szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség az elmúlt hetekben több komoly visszhangot kiváltó őrizetbe vételt is végrehajtott.

Az elmúlt hetekben - rendőrségi, titkosszolgálati és gazdasági körökben végrehajtott, komoly visszhangot kiváltó őrizetbe vételek után - pénteken újabb köztisztviselőket, néhány Pozsony megyei település polgármesterét vett őrizetbe a szlovák rendőrség különleges egysége, a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.



A "Konzultáns" fedőnevű rendőrségi akció keretében őrizetbe vettek közül hét személy - köztük több polgármester - ellen indítottak eljárást, négyük esetében pedig vizsgálati fogságba vételükre tett javaslatot a nyomozó hatóság - közölte a rendőrség, amely szerint az őrizetbe vételek közbeszerzések befolyásolásával, illetve az Európai Unió pénzügyi érdekeinek megsértésével állnak összefüggésben.



A szlovák Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség az elmúlt hetekben több komoly visszhangot kiváltó őrizetbe vételt is végrehajtott, főként magas beosztású jelenlegi és volt rendőrségi és titkosszolgálati tisztviselőkkel, illetve a gazdasági élet néhány befolyásos szereplőjével szemben. Főként korrupció, pénzmosás, hivatali jogkörrel való visszaélés, illetve bűnügyi tevékenység támogatása jogcímen indítottak eljárásokat velük szemben.



Az első őrizetbe vételekre november elején került sor, azóta több hasonló akció is megvalósult. Az őrizetbe vettek között van mások mellett két volt országos rendőrfőkapitány és az egyik legnagyobb szlovák pénzügyi csoport, a Penta egyik társtulajdonosa is.



A különböző fedőnevek alatt megvalósított rendőrségi akciók között a túlnyomóan liberális beállítottságú szlovák sajtó egyértelmű összefüggéseket lát, és az ügyek hátterében a politikummal való összefonódást sejtet, mindezt azonban hivatalos részről eddig nem erősítették meg.



Ugyanakkor Igor Matovic szlovák miniszterelnök jobbközép-liberális kormánykoalíciójának több politikusa is tett olyan értelmű, többé-kevésbé burkolt célzásokat, hogy a rendőrségi akciók aggodalmat kelthetnek az előző kormányzat néhány politikusában. Az idén tavaszig kormányzó, Robert Fico vezette Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD), amely a jelenlegi szlovák parlamenti ellenzék legerősebb szereplője, ezzel szemben olyan értelmű nyilatkozatokat tett, hogy a kormányzat politikailag motivált, s a rendőrségi ügyeket tőkeszerzésre és arra használja, hogy elfedje a koronavírus-járvány terjedése kapcsán kialakult helyzet kezelésében megmutatkozott hozzá nem értését.

A négypárti szlovák kormánykoalíció ugyan "megrendíthetetlen" - alkotmányozó törvények elfogadására is elégséges - többséggel rendelkezik a pozsonyi törvényhozásban, de felmérések szerint választói támogatásuk folyamatosan csökken, ami elemzői vélemények szerint jelentős részben a koronavírus-válság kapcsán hozott - szakértőket is megosztó - intézkedéseik következménye.



A korábbi őrizetbe vételek ügyének egyik újabb mozzanata, hogy csütörtökön kórházba kellett szállítani - nem hivatalos közlések szerint súlyos fejsérülés miatt - az időközben vizsgálati fogságba vett L. Milan volt országos rendőrfőkapitányt. A kórházba szállítás okáról eddig hivatalos magyarázat nem látott napvilágot. Ezzel összefüggésben az Irány vezetője pénteken arra szólította fel a liberális Emberekért párt által jelölt Mária Kolíková igazságügyi minisztert, hogy azonnal adjon magyarázatot a történtekre.