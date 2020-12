Koronavírus

Osztrák egészségügyi miniszter: Ausztriában a járvány legnehezebb heteivel számolnak

2020.12.10 17:16 MTI

A közel három hétig tartó teljes zárlat következtében ugyan javultak a koronavírus-járvány számadati Ausztriában, de ez ne tévesszen meg senkit - jelentette ki Rudolf Anschober egészségügyi miniszter csütörtökön. "A járvány talán legnehezebb négy hete van előttünk" - utalt a karácsonyi ünnepekre és az oltás megkezdéséig tartó időszakra a miniszter.



Az R reprodukciós rátát sikerült 1 alá szorítani, ami azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 10-nél kevesebb embernek adja át a koronavírus-fertőzést. A napi új megbetegedések száma is felére csökkent. A napi halálozások száma még mindig magas, de ez azért van, mert az eredmények két hét csúszással jönnek - jelentette ki A miniszter.



Kórházi ápolásra 3780 fő, míg intenzív kezelésre jelenleg 585 fő szorul Ausztriában, ezek a számok enyhe javulást mutatnak. Anschober a javuló adatok ellenére óva intette a lakosságot, hogy tartsák magukat a meglévő védelmi intézkedésekhez, és társadalmi érintkezéseiket a lehető legkisebb szintre szorítsák, elkerülendő a kórházak túlterhelését.



Hangsúlyozta: az új megbetegedések számát tovább kell csökkenteni, hogy a kórházban ápoltak és az intenzív ellátásra szorulók száma is csökkenjen. Az intenzívállomások tartós túlterheltsége nem fokozható a végtelenségig, hiszen az elhalasztott műtéteket is be kell hozni, és az influenza-járvány tetőzése is csak januárban várható, tette hozzá a miniszter.



Anschober újra felszólította a lakosságot a tömeges tesztelésen való minél nagyobb részvételre. "Fél órát mindenki tud áldozni az életéből erre." - fogalmazott.



Klaudia Tanner védelmi miniszter meglátogatta az egyik bécsi "tesztutcát". Szava szerint személyes képet kívánt kapni a tömeges tesztelés lebonyolításában közreműködő katonák munkájáról, valamint felhívta a figyelmet az önkéntes szűrővizsgálat fontosságára.



Ausztria nyugati tartományaiban, Tirolban és Vorarlbergen az előző hétvégén zajlottak a tömeges tesztelések szűk 30 százalékos részvétel mellett. Burgenlandban ma kezdődtek a szűrések, míg a többi tartomány hétvégén csatlakozik majd. Mindeközben folynak a célzott szűrések is a pedagógusok, egészségügyi dolgozók és a rendőrök körében.



Ausztriában az elmúlt 24 órában 2686 embernél igazolták a vírusfertőzést, a járvány kezdete óta 311 365 esetet regisztráltak. A fertőzés okozta betegség szövődményeibe az elmúlt napon 107-en haltak bele, a halottak száma így már 4163-ra rúg.