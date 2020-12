Brexit

Downing Street: Johnson "elszántan keresi a megállapodáshoz vezető utat"

David Frost brit főtárgyaló és Michel Barnier, az Európai Bizottság tárgyalóküldöttségének vezetője a következő néhány napban folytatja a megbeszéléseket. 2020.12.10 10:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A brit miniszterelnöki hivatal szerint Boris Johnson kormányfő elszántan törekszik minden olyan lehetséges útvonal feltérképezésére, amely elvezethet az Egyesült Királyság és az Európai Unió jövőbeni kapcsolatrendszerének feltételeit rögzítő tisztességes megállapodáshoz.



A Downing Street csütörtök hajnali közleménye szerint ugyanakkor az egyezménynek tiszteletben kell tartania az Egyesült Királyság függetlenségét és szuverenitását.



A nyilatkozat előzményeként Boris Johnson és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerda este három órán át tárgyalt Brüsszelben a még mindig vitás kérdésekről.



A londoni kormányfői hivatal szerint a két vezető őszinte hangvételű egyeztetésen tekintette át a tárgyalások jelenlegi állását, nyugtázva, hogy a helyzet továbbra is nagyon nehéz és változatlanul komolyak a nézetkülönbségek.



Johnson és von der Leyen a Downing Street tájékoztatása szerint megállapodott arról, hogy David Frost brit főtárgyaló és Michel Barnier, az Európai Bizottság tárgyalóküldöttségének vezetője a következő néhány napban folytatja a megbeszéléseket.



Egyetértés született arról is, hogy vasárnapig határozott döntésre kell jutni a tárgyalások jövőjéről - áll a londoni miniszterelnöki hivatal csütörtök hajnali közleményében.



Michel Barnier küldöttségével együtt a múlt héten folyamatosan tárgyalt Londonban David Frosttal és stábjával, de azon a tárgyalási fordulón sem jött létre megállapodás az egyenlő versenyfeltételek és a halászat szabályozásának kérdéséről, illetve arról, hogy ha lesz megállapodás, azt milyen módon lehet majd kölcsönösen betartatni.



Ez az a három leghevesebben vitatott, még lezáratlan kérdés, amelynek rendezetlensége a megállapodás útjában áll.



Az Egyesült Királyság január 31-én kilépett az Európai Unióból. Távozásának napján 11 hónapos, vagyis december 31-ig tartó átmeneti időszak kezdődött azzal a céllal, hogy legyen idő a megállapodásra a majdani kétoldalú viszonyrendszer feltételeiről, mindenekelőtt egy szabadkereskedelmi egyezményről.



A szabadkereskedelmi megállapodás elmaradása azt jelentené, hogy Nagy-Britannia és az EU kereskedelme januártól a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) általános szabályrendszere alapján folytatódna, ez viszont vámok megjelenésével járna a jelenleg akadálytalan kétoldalú kereskedelmi forgalomban.



Ha lesz megállapodás, azt az Európai Parlamentnek és a brit törvényhozásnak is ratifikálnia kellene még az év vége előtt, hogy az egyezmény az átmeneti időszak végének pillanatában, január 1-én életbe léphessen.



Sir Lindsay Hoyle, a londoni alsóház elnöke a Sky News brit kereskedelmi hírtelevíziónak szerda este elmondta: a képviselők akár karácsonyig is ülésezhetnek, ha erre lenne szükség az esetleges egyezmény időbeni ratifikálásához.



A brit parlament a jelenlegi tervek szerint december 21-én tartaná idei utolsó ülését.