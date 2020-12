Koronavírus-járvány

Az olaszországi kínai közösség tagjaihoz Kínából törvénytelenül érkezhet oltóanyag

A nápolyi pénzügyőrség vizsgálatot indított a sajtóban megjelent információk alapján, melyek szerint a dél-olaszországi térségben élő kínai közösség tagjai törvénytelen úton Kínából szereznek vakcinát - jelentette az Ansa hírügynökség szerdán.



A hatóságok elrendelték a Kínából érkező gyógyszer- és más áruszállítmányok tüzetes ellenőrzését.



A pénzügy- és vámőrség vizsgálata arra keres választ, hogy többek között a nápolyi kikötőbe Kínából érkező konténerekben olyan gyógyszerek is lehetnek-e, melyek forgalmazását az európai uniós és az olasz hatóságok nem engedélyeznek. Ilyennek számít a koronavírus elleni vakcina is.



Az Il Mattino című nápolyi napilap írt elsőként arról, hogy a városban élő ötezres kínai közösség tagjai között feltűnően alacsonynak mutatkozik a Covid-19 betegek száma, mivel hivatalosan csak öt kínai fertőzöttet regisztráltak. A nápolyi kínai közösség tolmácsa a SkyTg24 hírtelevíziónak úgy nyilatkozott, hogy honfitársainak nagy része Kína dél-keleti térségéből származik, és az utóbbi időszakban ide tértek vissza beoltatni magukat, mivel "ott nagyon jól szervezett az oltás".



Tagadta viszont, hogy illegális oltóanyaggal kereskednének Nápolyban.



A La Repubblica olasz napilap kínai tudósítója azt írta, hogy Peking legújabb bejelentése szerint a koronavírus-járvány Olaszországban ütötte fel a fejét, és innen terjedt szét és érkezett Kínába - nem pedig fordítva. A kínai hatóságok arra hivatkoznak, hogy Olaszországban már tavaly novemberben több beteg volt, mint Kínában, ahonnan az első azonosított fertőzöttet november 17-én jelentették.



A milánói állami egyetem kutatásai szerint az első olaszországi esetek között egy négy éves kisfiú volt, akit több napos láz után végül november 21-én légzési zavarokkal szállítottak kórházba. Az orvosok kanyaróra gyanakodtak, és nyálmintáját lefagyasztották. Egy év elteltével a mintát tesztelték, és a Sars-Cov-2 vírust azonosították. Nem ez az első eset, hogy vizsgálatok szerint a koronavírus Milánóban már tavaly novemberben megjelent, azaz három hónappal az eddig "első olasz betegként" elkönyvelt előtt, akit a Milánótól nem messzi Codognóban 2020. február 20-án nyilvánítottak koronavírus-fertőzöttnek.



Az egészségügyi tárca szerda esti adatai szerint egy nap alatt 12 756 fővel nőtt a bizonyítottan koronavírustól fertőzöttek száma, ez az összes tesztelt 10,8 százaléka. A halottak napi száma is csökkent: 499 beteg halt meg, míg előző nap 528. December 3-án még 993-an hunytak el a ragály miatt.



Lombardia elnöke bejelentette, hogy a tízmilliós régió vasárnaptól már a mérsékelten járványveszélyes, sárga színű besorolásba tartozik, vagyis egy hónapig tartó zárás után újranyithatja határait, és újraindulhat a vendéglátás is. A tartományban egy nap alatt valamivel több mint 1200 új beteget szűrtek a november eleji majdnem tízezerhez képest.