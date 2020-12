Oroszország

Iskola elleni fegyveres támadást hiúsított meg Tulában az FSZB

Megakadályozta az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat, hogy egy 18 éves fiatal fegyveres támadást hajtson végre egy tulai iskola ellen. 2020.12.09 13:51 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az FSZB szerdán kiadott közleménye szerint a fiútól egy lefűrészelt csövű vadászfegyvert és iskola elleni támadásokra vonatkozó anyagokat foglaltak le. Az ügyben eljárás indult, egyelőre tiltott fegyvertartás címén, a tervezett merénylet minősítése későbbre várható.



Krasznojarszkban egy bíróság szerdán elrendelte egy őrizetben lévő fiatal pszichiátriai kényszerkezelését. A Krasznojraszki terület Minuszinszk településéről származó fiút szeptemberben vette őrizetbe az FSZB, azzal a gyanúval, hogy iskolai tanévnyitó ünnepségen támadásra készült. Az akkori, a készülő pokolgépes támadás helyszínének megnevezését kerülő beszámoló szerint mintegy száz embert szándékozott megölni.



Szeptember elején egyébként az FSZB összesen 13 olyan fiatalt fogott el, aki tanintézmények, forgalmas helyszínek és rendvédelmi szervek épületei ellen készült fegyveres támadások sorozatát végrehajtani Oroszország több régiójában. A szolgálat nem ismertette akkor az őrizetbe vettek korát és indítékait sem, csak annyit, hogy 11-en közülük egy zárt közösségimédia-csoport tagjai.



A tömeggyilkosságokat a gyanúsítottak robbanószerkezetekkel, gyújtókeverékekkel, valamint lő- és hidegfegyverekkel készültek végrehajtani. Az interneten hasonló támadások elkövetésére buzdítottak másokat is.



A gyanúsítottaktól lefoglaltak négy, roncsoló elemekkel megtöltött, házi készítésű pokolgépet, ilyenek elkészítéséhez szükséges anyagokat és útmutatásokat, valamint támadási terveket tartalmazó naplókat, kommunikációs eszközöket és fegyvereket.



Orosz hírügynökségek szerint az FSZB ezt megelőzően csak idén nyolc, iskolák elleni támadást hiúsított meg, Kosztromában, Sznyezsinszkben, Szaratovban, Kercsben, Szahalin szigetén, Krasznojarszkban, Tyumeny megyében és Volgográdban. Valamennyi gyanúsított fiatalabb volt 20 évesnél.



Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára áprilisban kijelentette, hogy a fiatalok körében emiatt "fokozott érdeklődés" alakul ki a "schoolshooting" (iskolai lövöldözés) és a Columbine iránt. A tisztségviselő, aki korábban volt az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat igazgatója is, ezzel a Colorado állambeli Columbine középiskolájában 1999. április 21-én történt ámokfutásra utalt, amikor két tizenéves lőfegyverrel, kézigránátokkal és plasztikbombákkal 13 embert ölt meg, majd öngyilkosságot követett el.



A legsúlyosabb ilyen oroszországi támadás az Ukrajnától elcsatolt Krím-félszigeten, Kercs városában történt, ahol a 18 éves Vlagyiszlav Roszljakov 2018 októberében egy műszaki iskolában 15 tanulót és öt felnőttet ölt meg, és önmagával is végzett.