Ausztrália

Óriási drogfogás: több mint fél tonna kokaint foglaltak le Sydneyben

Az ausztrál rendőrség 137 embert vett őrizetbe, és több mint 530 kilogramm kokaint foglalt le egy nagyszabású drogellenes razziában Sydneyben - közölték kedden a helyi hatóságok.



A razzia során 112 ezer ausztrál dollárt (több mint 24,5 millió forint) is lefoglaltak. A rendőrség internetes honlapján arról is beszámolt, hogy a kokain mellett még húsz kilogramm metaftamint és más drogokat is lefoglaltak.



A tiltott szerek forgalmazásával hetvenhét embert vádoltak meg, további hatvanat pedig kábítószer birtoklásával. Mindannyijukat december végéig bíróság elé állítják.



Stuart Bell, a sydney-i rendőrség főnyomozója azt mondta, hogy ami az őrizetbe vettek számát illeti, ez volt az elmúlt évek legnagyobb rendőrségi akciója Sydneyben. Hozzátette, az tapasztalható, hogy a járványügyi korlátozások feloldása után jelentősen növekedett a városban a jogsértések, a kábítószer és más tiltott szerek értékesítőinek száma. Hangsúlyozta, hogy a kábítószert eladók többsége jelentős drogszindikátusoknak dolgoznak, amelyek felgöngyölítése érdekében folytatódik a nyomozás.