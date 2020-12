Koronavírus

A Pfizer és a Moderna elutasították Trump meghívását a vakcina-csúcsértekezletre

A találkozón Trumpon kívül jelen lesz Mike Pence alelnök és több vállalat - gyógyszer nagykereskedők, szállító cégek - képviselője. 2020.12.08 09:35 MTI

A Pfizer és a Moderna oltóanyagkifejlesztő vállalatok elutasították Donald Trump amerikai elnök meghívását a Fehér Házba a keddi "vakcina-csúcsértekezletre" - adta hírül a Reuters hírügynökség az amerikai Stat News egészségügyi hírportál értesülésére hivatkozva.



A találkozón Trumpon kívül jelen lesz Mike Pence alelnök és több vállalat - gyógyszer nagykereskedők, szállító cégek - képviselője.



A Reuters egyelőre nem kapott választ a Pfizer és a Moderna cégektől távolmaradásuk okát firtató kérdésére.



Időközben a The New York Times című amerikai lap hétfői számában az jelent meg, hogy Trump kormányzata nyár végén elszalasztotta a Pfizer ajánlatát a korábban lekötöttnél is több oltóanyag megvételéről. A vállalat már nem tudja több vakcinával ellátni az Egyesült Államokat jövő júniusig más országokkal kötött szerződései miatt.