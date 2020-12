Koronavírus

Törökországban először haladta meg a 200-at a halottak napi száma

Törökországban az elmúlt huszonnégy órában 203 ember vesztette életét SARS-CoV-2 koronavírusos fertőzés szövődményeiben, így a kis-ázsiai országban a járvány kezdete óta először haladta meg a 200-at a halottak napi száma - közölte hétfő este a török egészségügyi minisztérium.



A halálos áldozatok száma ezzel 15 103-ra emelkedett. A pénteki adat 193, a szombati 196, a vasárnapi pedig 195 volt.



A jelentés szerint újabb 32 137 embernél mutatták ki a kórokozót.



A tárca, mintegy négy hónap szünet után, november 25-én ismertette először az igazolt fertőzöttek napi számát, amely gyakorlatilag azóta 30 ezer közelében alakul. Az adat pénteken 32 736, szombaton 31 896, vasárnap pedig 30 402 volt,



Az egészségügyi minisztérium július 29-től a jelentéseiben csak a tüneteket mutató regisztrált fertőzöttek napi számát tüntette fel. Ennek következtében az országban eddig regisztrált összes koronavírusos eset pontos száma nem ismert.



A hétfői beszámoló szerint a súlyos betegként nyilvántartottak száma tovább nőtt, ezúttal 5805-ről 5836-ra.



A gyógyultak száma 5017-tel, 436 270-re emelkedett.



A 83 milliós országban mostanáig csaknem 19,9 millió vírustesztet végeztek el.



Törökországban múlt szombaton és vasárnap, a járvány tavaszi hulláma óta először, ismét egész hétvégés kijárási korlátozás van érvényben. Ugyanakkor az egy hete bejelentett új szigorítások értelmében hétköznap éjszaka is korlátozottak a lakhelyelhagyás lehetőségei. A rendelkezések a termelési és az ellátási láncokat, illetve egyebek mellett az egészségügyi szektort továbbra sem érintik.



A kis-ázsiai országban tavasszal, sok más szigorú intézkedés mellett, a tartományok közötti utazást is korlátozták, és a bevásárlóközpontoknak is be kellett zárniuk.



Ankara a közelmúltban 50 millió dózis védőoltás beszerzéséről írt alá megállapodást a kínai Sinovac BioTech céggel. Recep Tayyip Erdogan török elnök ugyanakkor a napokban azt nyilatkozta, hogy Oroszországgal is tárgyalásokat folytatnak vakcina-ügyben.



A CoronaVac nevű kínai készítmény első adagja december 11. után érkezik Törökországba. Első körben az egészségügyi dolgozókon, továbbá a 65 évnél idősebbeken kezdik el alkalmazni az oltóanyagot.