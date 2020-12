Koronavírus-járvány

Tovább szigorítják a korlátozásokat Bajorországban

Tovább szigorítják a koronavírus-járvány második hulláma miatt bevezetett korlátozásokat Bajorországban - jelentették be vasárnap Münchenben a német tartomány kormányának rendkívüli ülése után.



Markus Söder tartományi miniszterelnök kiemelte, hogy a november elején bevezetett korlátozásokkal nem sikerült visszaszerezni az ellenőrzést az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) terjedése felett, és egyre nagyobb az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő teher.



A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a járvány húszpercenként újabb halálos áldozatot szed Bajorországban.



Ezért december 9-től január 5-ig tovább szigorítják az emberek fertőzésveszéllyel járó érintkezéseinek visszaszorítását szolgáló korlátozásokat.



A legfőbb új szabály, hogy mindenki csak a leginkább szükséges esetben - például munkavégzés, bevásárlás, testmozgás céljából - hagyhatja el az otthonát.







A legsúlyosabb helyzetben lévő járásokban - amelyekben a megelőző hét napon regisztrált fertőzöttek százezer lakosra jutó száma kétszáz felett van - 21 órától reggel 5 óráig a napközbeninél is szigorúbb kijárási korlátozás érvényes, csak halaszthatatlan okból, például haldokló családtag meglátogatására lehet elmenni otthonról.



A gazdaság működését fenntartják, a kiskereskedelem, a szolgáltatások az eddigi rend szerint működhetnek, így a legtöbb üzlet változatlan nyitvatartással szolgálhatja ki a vásárlókat, de az eddiginél szigorúbban ellenőrzik a fertőzésvédelmi előírások betartását, az alkoholfogyasztást közterületen pedig az egész tartományban betiltják - közölte a tartományi miniszterelnök.



Az ünnepekre tervezett lazításokon is változtatnak, így nem december 23-tól 31-ig, hanem csupán december 23-tól 26-ig lesz érvényben, hogy két háztartásból a 14 éven aluli gyerekeket nem számítva öt helyett tíz ember lehet együtt.



A többi között arról is döntöttek, hogy a hatóságok munkájának hatékonyabb összehangolására december 9-től kihirdetik a veszélyhelyzetet - mondta Markus Söder.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) adatai szerint a 13,1 millió lakosú Bajorország a legsúlyosabban fertőzött tartományok közé tartozik. A hétnapi incidencia (fertőzésgyakoriság) - az előző hét napon regisztrált fertőzöttek százezer lakosra jutó száma - vasárnap 175 volt, amivel Bajorország a harmadik helyen áll a 16 tartomány sorában, Szászország (301) és Berlin (182) után.

A szintén súlyos helyzetben lévő Ausztriával és Csehországgal határos tartományban már csaknem 230 ezer SARS-CoV-2-fertőzést mutattak ki, a járvány halálos áldozatainak száma megközelíti a 4300-at.



Németország egészében az utóbbi 24 órában 17 767 fertőződést regisztráltak. Ez bő tízszázalékos növekedés az egy héttel korábbi 15 741-hez képest, ami azt jelzi, hogy továbbra sem enyhül a járvány.



A SARS-CoV-2 okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 255 halálesetet regisztráltak egy nap alatt.



Az új esetekkel együtt 1 171 322 fertőződést mutattak ki vírusteszttel, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 18 772-re emelkedett Németországban.



A Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) vasárnapi összesítése szerint egy nap alatt 54-gyel, 4108-ra emelkedett. Gépi lélegeztetésre 60 százalék - 2457 beteg - szorul.



A DIVI kimutatása szerint országszerte 27 178 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 5539 ágy szabad.