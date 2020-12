Bűnügy

Elítélték a szlovák újságíró-gyilkosság egyik felmentett vádlottját egy másik gyilkossági ügyben

Első fokon 21 év fegyházbüntetésre ítélte pénteken a besztercebányai különleges büntetőbíróság Alena Zsuzsovát, a szlovák újságíró-gyilkosság egyik felmentett vádlottját egy másik gyilkossági ügyben, amelyben a vád szerint közvetítő szerepet játszott - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.



Zsuzsovát - akit Ján Kuciak szlovák oknyomozó újságíró és barátnője közel három évvel ezelőtti, nagy botrányt és politikai viharokat is kiváltó meggyilkolása ügyében közvetítéssel vádoltak - szeptemberben felmentette az ügyben ítélkező bazini székhelyű különleges bíróság. A nő ellen azonban már akkor folyamatban volt egy másik bírósági eljárás is, Bastrnák László volt ógyallai (Hurbanovo) polgármester 2010-ben elkövetett meggyilkolásának ügyében, amelyben - akárcsak a Kuciak-ügyben - Zsuzsovát azzal vádolták, hogy közvetített a gyilkosság megrendelésében. Ebben született most elmarasztaló ítélet, elsőfokon.



A besztercebányai különleges büntetőbíróság pénteken ugyancsak 21 év fegyházban letöltendő büntetésre ítélte a per másik két szereplőjét, Roman Ostruzlíkot a gyilkosság megrendelése miatt, illetve Vladimír Mosnárt, akit bűnrészességért ítéltek el a gyilkosságban. A gyilkosság tulajdonképpeni elkövetőjét, Stefan Kaluzt már korábban elítélték, ő már 25 éves fegyházbüntetését tölti.



A nyílt utcán, kivégzésszerűen elkövetett gyilkosság megrendelésének hátterében sajtóközlések politikai harcot, de gazdasági érdekeket egyaránt sejtetnek. Tény, hogy Bastrnák Lászlót, korábban már két alkalommal is megpróbálták megölni, mielőtt 2010-ben a saját háza előtt lelőtték.



Zsuzsová és a másik két férfi, akikre pénteken a besztercebányai bíróság egyaránt súlyos büntetéseket rótt ki, végig és teljes mértékben tagadták bűnösségüket. Állításuk szerint a vád tanúi célirányosan hazudtak annak érdekében, hogy ily módon kerüljék el saját felelősségre vonásukat. Az ítéletek ellen a vádlottak és az ügyészek is fellebbeznek.