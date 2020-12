Koronavírus

Ingyenes és önkéntes lesz az oltás Németországban

Ingyenes és önkéntes lesz az új típusú koronavírus (SARS-CoV-2) elleni védőoltás Németországban, és az első oltásokat a hónap végén vagy január elején adhatják be a szövetségi kormány pénteki tájékoztatása szerint.



Az ingyenes védőoltásra kivétel nélkül mindenki jogosult, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e egészségbiztosítással - mondta a berlini kormányszóvivői tájékoztatón Oliver Ewald, az egészségügyi minisztérium szóvivője.



A kormány hamarosan elindít egy "nagyon széles körű" felvilágosító kampányt, amellyel a SARS-CoV-2 elleni védőoltások körüli kérdéseket mind megválaszolja - tette hozzá a kormány tájékoztatási hivatalának vezetője, Steffen Seibert kormányszóvivő.



Kiemelte, hogy az oltás nem lesz kötelező. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a felvilágosítás erejében bíznak, és nem tervezik, hogy fizetséget kilátásba helyezve igyekezzenek az oltás beadására ösztönözni az embereket.



A járványügyi védekezésért felelős tartományi kormányok a helyi önkormányzatokkal és a szövetségi kormánnyal együttműködve több mint egy hónapja dolgoznak úgynevezett oltási centrumok felépítésén. Ezekben a többnyire sportcsarnokokban, labdarúgó stadionokban, konferenciák, vásárok és kiállítások rendezésére használt csarnokokban kialakított központokban naponta több ezer embert lehet majd beoltani. A központok hálózata december közepére épül ki. Az átoltottsági arány alakulását egy online platformon lehet majd követni, korcsoportok szerinti és regionális bontásban is.



Jens Spahn egészségügyi miniszter egy pénteki berlini tájékoztatóján kiemelte, hogy az amerikai Pfizer és a német BioNTech közös fejlesztésű oltóanyagából különböző fennakadások miatt a korábban tervezettnél kevesebb adagot gyárt idén a két vállalat. Ez minden vásárlót érint, Nagy-Britanniát, az Egyesült Államokat és az EU-t is, így az első hetekben a vártál kevesebb oltóanyag érkezik majd. Ez azonban nem változtat azon, hogy amint megszerzik a gyártók az EU-s forgalmazási engedélyt, rögtön elkezdődik a védőoltások beadása. Ez heteken belül, a hónap vége és a január eleje körüli napokban várható - mondta a miniszter.



A Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) pénteki adatai szerint az utóbbi 24 órában 23 449 ember szervezetében mutatták ki a vírust. Ez nagyjából háromszázalékos növekedés az egy héttel korábbi 22 806-hoz képest.



A SARS-CoV-2 okozta betegséggel (Covid-19) összefüggésben 432 halálesetet regisztráltak egy nap alatt.



Az új esetekkel együtt 1 130 237 fertőződést mutattak ki vírusteszttel, a járvány halálos áldozatainak száma pedig 18 034-re emelkedett Németországban.



A Covid-19 miatt intenzív ellátásra szorulók száma az intenzív és baleseti ellátási terület szakmai szervezetének (DIVI) pénteki összesítése szerint meghaladta a négyezret, az egy nappal korábbi 3980-ról - 31 esettel - 4011-re emelkedett. Gépi lélegeztetésre 60 százalék - 2388 beteg - szorul.

A DIVI kimutatása szerint országszerte 27 434 intenzív ellátási ágyat üzemeltetnek, ezek közül 5033 ágy szabad.