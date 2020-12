Koronavírus

Marad a szlovén zárlat, de ütemtervet fogadtak el a korlátozások enyhítésére

Meghosszabbította a szlovén kormány az új koronavírus-járvány megfékezésére hozott szigorú intézkedéseket az országban, így marad a több mint egy hónapja tartó teljes zárlat - közölte Janez Jansa szlovén kormányfő csütörtökön, a kabinet ülését követően.



A kormány elfogadta azt az ütemtervet is, amely szerint enyhítenek majd a korlátozásokon. Ebben mennyiségi sávokat határoztak meg a napi új esetek, valamint a kórházban kezelt betegek számára vonatkozóan.



Amennyiben heti bontásban 1350 fő alá csökken az új fertőzöttek, valamint 1200 alá a kórházban kezelt betegek száma, részben újraindulhat a tömegközlekedés, kinyithatnak a múzeumok, a könyvtárak, a galériák, a fodrász- és szépségszalonok.



Abban az esetben, ha mindkét fenti adat ezer alá esik, újranyithatnak a szolgáltatások, az üzletek és az óvodák. Az általános iskolák első három osztályában megkezdődhet a tantermi oktatás. Továbbá engedélyezik a nyílt téri sportolást, beleértve a síelést is, a gyülekezés azonban legfeljebb tíz főig lesz megengedett.



Hogyha ez a szám a napi új fertőzöttek esetében 600, a kórházban kezelt betegek esetében 500 alá mérséklődik, az általános iskolák és a középiskolák is tantermi oktatásra állnak át. Emellett feloldják a lakhelyelhagyási és éjszakai kijárási tilalmat.



Háromszáz-háromszáz fő alatt megszűnik az összes korlátozás, a higiéniai előírások betartása mellett pedig újranyithatnak az éjszakai szórakozóhelyek és a diszkók.



Szlovéniában a kormány által közzétett adatok szerint szerdán 1772-vel 81 338-ra nőtt a fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 45 beteg, a járvány halálos áldozatainak száma ezzel 1592-re emelkedett. A diagnosztizált betegek közül 1289-en vannak kórházban, közülük 198-at ápolnak intenzív osztályon.



A szomszédos Horvátországban az elmúlt egy nap alatt rekordszámú, 4534 új fertőzöttet azonosítottak, a járvány kezdete óta megfertőződöttek száma ezzel elérte 139 415-öt. Az elmúlt napon 48 ember halt bele a betegségbe, a járvány eddigi halálos áldozatainak száma így 1964-re emelkedett. Kórházban 2501 beteget ápolnak, közülük 258-an vannak lélegeztetőgépen.



A kormány törvénymódosító javaslatot küldött a parlamentnek, amelyet sürgősségi eljárásban fogadnak el pénteken. Eszerint már szombattól 500 kunára (mintegy 24 000 forint) büntetnék azokat a természetes személyeket, akik nem vagy szabálytalanul viselik a maszkot, valamint 10 ezer kunára (közel fél millió forint) mindazokat, akik tíz főnél nagyobb magánösszejöveteleket szerveznek.



Amennyiben a bírságot a helyszínen kifizetik a szabálysértők, az összeg a felére csökkenhet. Horvátországban eddig csak azokat a jogi személyeket büntették, akik nem tartották be a járvány megfékezésére hozott korlátozásokat.