Koronavírus

A francia kormány hét nap karanténra kötelezi a külföldi síelésről hazatérőket

Miután a franciaországi sífelvonók a koronavírus-járvány miatt az év végi ünnepek idejére nem nyithatnak ki, Macron "korlátozó és elrettentő intézkedéseket" helyezett kilátásba annak megakadályozására, hogy a franciák külföldre, elsősorban Svájcba utazzanak síelni. 2020.12.02 20:09 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A francia kormány hét nap karanténra kötelezi a külföldi síelésről hazatérőket az év végi ünnepek idejét - közölte szerdán Jean Castex miniszterelnök.



"Annak megakadályozására, hogy a franciák azon szomszédos országok sípályáin megfertőződjenek a koronavírussal, amelyek kinyitották a síparadicsomaikat, karantént fogunk bevezetni" - mondta a miniszterelnök a BFM hírtelevízióban Spanyolországra és Svájcra utalva.



A határmenti megyék prefektúrái rendelhetik majd el a hétnapos karantént a svájci vagy spanyol sípályákról hazatérő franciáknak.



"Ebből azt a következtetést érdemes levonni, hogy nem megyünk Svájcba síelni" - fogalmazott a kormányfő.



A miniszterelnöki hivatal közlése szerint a több mint 100 ezer határmenti ingázóra nem vonatkozik a korlátozás.



Az egészségügyi rendkívüli állapot jogi kerete lehetőséget biztosít a karantén elrendelésére egy állampolgár otthonában vagy egy erre kijelölt szálláshelyen. A hatósági karantén vonatkozni fog az érintett övezetekből (Svájcból, Spanyolországból és Ausztriából) érkező külföldiekre is, de annak pontos meghatározását még nem tisztázta a kormányzat.



A francia határok a schengeni övezet tagállamaiból érkezők és az onnan hazatérő franciák számára jelenleg korlátozások nélkül nyitva állnak, a határállomásokon és a repülőtereken ingyenes koronavírus-tesztelést ajánlanak fel az utazóknak, de hatósági karantén senkinek nem kötelező. A síelés miatti korlátozások részenként a kormány azt is tervezi, hogy az utazókat csak negatív koronavírus-teszttel engedné be az országba. Az erről szóló rendelet a következő napokban jelenik meg - jelezte a miniszterelnöki hivatal.



Miután a franciaországi sífelvonók a koronavírus-járvány miatt az év végi ünnepek idejére nem nyithatnak ki, Emmanuel Macron államfő kedden "korlátozó és elrettentő intézkedéseket" helyezett kilátásba annak megakadályozására, hogy a franciák külföldre, elsősorban Svájcba utazzanak síelni.



Jean Castex elmondta: jobban szerette volna "az európai harmonizációt" a sípályák kinyitásának kérdésben, de míg Franciaország, Németország és Olaszország egyeztetett a zárva tartásról, "a spanyolok és a svájciak jelenleg nem ilyen döntések felé tartanak".