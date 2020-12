Koronavírus

Romániában hétvégétől megnyithatnak a vásárcsarnokok, az ellenzék kampányfogást emleget

A járványhelyzet javulására hivatkozva a román hatóságok úgy döntöttek, hogy hét végétől ismét megnyithatnak a vásárcsarnokok, Klaus Iohannis jobboldali államfő szerdai bejelentését azonban a szociáldemokrata (PSD) ellenzék olcsó kampányfogásnak minősítette, vasárnap ugyanis parlamenti választásokat rendeznek Romániában.



Az államfőhöz közel álló jobbközép bukaresti kormány a rohamosan terjedő koronavírus-fertőzések megfékezését célzó intézkedéscsomag keretében november 9-től rendelte el a zárt térben működő vásárok és zöldségpiacok bezárását. A kistermelők és kereskedők lázongását kiváltó kormányrendeletet a PSD eleve indokolatlannak nevezte, és a jogszabály parlamenti vitája során eltörölte a piacok bezárására vonatkozó előírást, a módosított rendelet kihirdetését azonban a kormánypárt alkotmányossági óvása megakadályozta.



Marcel Ciolacu szociáldemokrata házelnök szerint a Nemzeti Liberális Párt (PNL) kormánya, illetve a PNL jelöltjeként államfővé választott Iohannis csak választási megfontolásokból rendezett most "ízléstelen jelenetet" a piacok megnyitásáról, miután heteken keresztül "csúfot űzött" a kistermelőkből, és kiküldte őket fagyoskodni a szabad ég alá, a parlament beavatkozását pedig "cinikus módon" elhárította.



Bejelentésekor Iohannis arra hivatkozott, hogy az utóbbi hetekben - a más európai országokban is megfigyelhető tendenciát követve és a kormány korlátozó intézkedéseit igazolva - jelentősen csökkent az új megbetegedések száma, ezért a járványügyi szakemberekkel folytatott tanácskozás nyomán döntöttek a vásárcsarnokok megnyitásáról. Az elnök elismerte: a - román nemzeti ünnep miatt keddig tartó - hosszú hétvége miatt a szokásosnál kevesebb tesztet végeztek, de szerinte a fertőzésszám visszaesése így is egyértelmű.



A stratégiai kommunikációs törzs szerdai jelentése szerint az utóbbi 24 órában 4916 embernél mutatták ki a koronavírus-fertőzést, ami kevesebb mint 65 százaléka az utóbbi két hét átlagának. Az utóbbi napon azonban 16 ezernél kevesebb tesztet értékeltek ki, ahhoz képest, hogy munkanapokon általában 35-40 ezer tesztet végeznek Romániában.



Az ismert aktív fertőzöttek száma ötödik napja csökken - a pénteki 120 ezerről 102 ezerre -, a Covid-kórházakra nehezedő nyomás azonban nem enyhült, az intenzív terápián ápolt súlyos esetek száma pedig még mindig naponta rekordot dönt, szerdán elérte az 1260-at.