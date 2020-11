Irán

Az iráni elnök Izraelt vádolja meg az atomtudós megölésével

Haszan Róhani elnök szerint a "mártír" tudós megölése Irán ellenségeinek a kétségbeesését "és gyűlöletük mélységét" mutatja, és a kutató "mártíromsága nem fogja lassítani az eredményeinket".

Az iráni elnök is megszólalt szombaton az előző nap rajtaütésben megölt atomtudós, Mohszen Farizadeh ügyében; Haszan Róhani is Izraelt vádolja a fizikus meggyilkolásával.



Pénteken Mohamed Dzsavíd Zaríf iráni külügyminiszter is kijelentette, hogy a zsidó állam áll az iszlám köztársaság atomprogramjában meghatározó szerepet betöltő tudós elleni merénylet mögött.



"Ismét a zsoldos zsarnok cionista rezsim vérével szennyeződött be a világméretű arrogancia gonosz keze" - áll a tv-ben beolvasott államfői nyilatkozatban.



Haszan Róhani elnök szerint a "mártír" tudós megölése Irán ellenségeinek a kétségbeesését "és gyűlöletük mélységét" mutatja, és a kutató "mártíromsága nem fogja lassítani az eredményeinket".



Az iszlám köztársaság vallási és katonai elöljárói előzőleg megesküdtek, hogy Irán bosszút áll Farizade megöléséért. A tudóst, aki régóta feketelistán volt Izraelben az iráni atomprogramban betöltött vezető szerepe miatt, Teherán közelében lőtték le az autójában.



"Egy leszakított virág helyén ezer másik nő" - írta a Twitteren az iráni kormány kommunikációs minisztere. Ali Akbar Szálehi, az iráni atomprogram vezetője szombaton úgy fogalmazott, "most csak még intenzívebben folytatjuk a Farizade által megkezdett utat".



Az első elemzői értékelések szerint a merénylet célja az lehetett, hogy Donald Trumpnak az amerikai elnökválasztáson elszenvedett veresége után távozó washingtoni adminisztráció és az izraeli kormány megtorpedózzák az esetleges újbóli diplomáciai közeledést Irán és a januárban hivatalban lépő új amerikai vezetés között.

