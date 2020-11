Koronavírus

Újra csökkent az igazolt fertőzöttek napi száma Csehországban

Csehországban csütörtökön 4048 új igazolt koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, ami mintegy 2400-zal kevesebb, mint egy hete. Tovább csökkent a kórházban kezelt betegek és a súlyos esetek száma is - derült ki az egészségügyi minisztérium honlapján pénteken reggel nyilvánosságra hozott kimutatásokból.



A kórházakban jelenleg 5210 beteget kezelnek, kétszázzal kevesebbet, mint kedden. A járvány halálos áldozatainak száma csütörtökön hatvannal 7779-re emelkedett. Az elhunytak napi száma a későbbi pontosítások után rendszeresen magasabb bizonyul az első közléseknél.



A járvány kockázati tényezője a százpontos táblázaton, amelyben minden 20 pontos sáv meghatározott óvintézkedéseket von maga után, csütörtökön is 57 ponton volt, ami a harmadik kockázati sávnak felel meg. Az érvényben lévő óvintézkedések azonban továbbra is a negyedik sávnak, tehát a súlyosabb helyzetnek felelnek meg. A járvány terjedési mutatója csütörtökön 0,91 volt. Hétfőn azonban ez a mutató még 0,7 volt, tehát a hét folyamán romlott, ami a szakértők szerint aggodalomra ad okot.



A kormány azt mérlegeli, hogy hétfőtől feloldja a korlátozások egy részét úgy, hogy azok megfeleljenek a harmadik sávnak. Ez egyebek között a jó egy hónapja zárva tartó üzletek és vendéglők megnyitását is jelentené. A kereskedelmi és a gazdasági szféra nyomást gyakorol a kormányra, hogy engedélyezze az üzletek kinyitását és a szolgáltatások felújítását.



Az óvintézkedések fellazítása nagyon kényes téma, és az illetékesek véleménye is nagyon eltérő. A kormány elégedetlen a járványterjedés lassulásának tempójával, illetve azzal, hogy a helyzet régiónként nagyon eltérő. Jarmila Rázová országos tisztifőorvos szerint a 14 cseh és morva régióból 6-7-ben a helyzet jóval rosszabb a mutatók szerinti harmadik sávnál, míg az ország másik felében pedig sokkal jobb az átlagosnál. Jan Blatny egészségügyi miniszter szerint ezért a lazítások elfogadásának esélye a vasárnapi rendkívüli kormányülésen csak mintegy 50 százalékos.