Koronavírus

Ukrajnában meghaladta a 15 ezret az igazolt új fertőzöttek száma

Változatlanul gyors ütemben terjed a koronavírus-járvány Ukrajnában, csütörtökre újabb csúcsot döntve, több mint 15 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, és csaknem kétezer beteg került kórházba. 2020.11.26 12:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hivatalosan közölt adatok szerint az elmúlt napon 15 331-gyel 677 189-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 225 áldozattal 11 717-re. Eddig 317 395-en gyógyultak meg, viszont az aktív fertőzöttek száma 348 077-ra emelkedett. A legtöbb új esetet, csaknem 1400-at ismét az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban jegyezték fel előző nap, velük az eddig igazolt fertőzöttek száma Kijevben meghaladta a 64 ezret, az elhunytaké pedig 31 újabb áldozattal 1227-re nőtt.



Az elmúlt napon a járvány kezdete óta az eddigi legtöbb, 1955 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba.



Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter napi tájékoztatóján közölte, hogy már 44 ezer ágy foglalt, és kevesebb mint 14 ezer maradt szabadon a Covid-betegek ellátására az ország kórházaiban. Szavai szerint e tekintetben "feszült a helyzet" Kijevben, Odesszában, valamint Cserkaszi és Szumi megyékben.



Arszen Avakov belügyminiszter egy csütörtöki tévéműsorban sürgette, hogy mielőbb vezessenek be teljes zárlatot három-négy hétre az országban. Denisz Smihal miniszterelnök a szerdai kormányülésen nem zárta ki, hogy az újévi, ortodox karácsonyi ünnepek idejére, azaz december végén, január elején bevezethetnek a tavaszihoz hasonló szigorú karanténkorlátozásokat az országban.



A koronavírussal megfertőződött Dmitro Razumkov házelnök csütörtökön a Facebookon közölte, hogy a két hét után elvégzett újabb tesztje is még mindig pozitív lett, ezért továbbra is elszigetelve, házi karanténban folytatja munkáját. Hozzátette, hogy egyébként már "sokkal jobban érzi magát".