Koronavírus-járvány

December 15-én vége a karanténnak Franciaországban

Az üzletek újranyitásával szombaton megkezdődik a koronavírus-járvány miatti járványügyi korlátozások fokozatos feloldása Franciaországban, az általános karantén megszüntetését december 15-én tervezi a kormány - jelentette be Emmanuel Macron.



A francia államfő kedd esti televíziós beszédében jelezte: az október 30-án bezárásra kényszerült minden üzlet újranyithat szombaton, és az istentiszteletek is megtarthatók maximum harminc ember részvételével, miután a járvány második hulláma túl van a tetőzésen.



Az indok nélküli lakhelyelhagyási tilalmat - amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi - december 15-én szünteti meg a kormány, de aznap este 9 órától reggel 7 óráig éjszakai kijárási tilalom lép életbe január 20-ig. December 24. és 31. között az év végi ünnepekre való tekintettel nem lesz kijárási korlátozás az esti órákban sem, tilos lesz viszont nagyobb rendezvényeket szervezni.







A színházak, a mozik és a múzeumok december 15-én megnyithatnak, a vendéglátóhelyek, a sporttermek és az éjszakai szórakozóhelyek megnyitásának dátumáról viszont csak januárban születhet döntés.



A középiskolákban január 20-tól már nem csak kis csoportokban, hanem teljes osztályokkal folytatódhat a tanítás, az egyetemek két héttel később nyithatnak újra.



Az egészségügyi tárca kedd esti adatai szerint a járványban elhunytak száma elérte az 50 ezret. Az elmúlt 24 órában a számuk 458-cal 50 237-re emelkedett, közülük több mint 30 ezren tavasszal hunytak el.



Jóllehet a járványügyi mutatók már egy hete csökkenek, a normál kerékvágásba való visszatéréshez az államfő szerint 5 ezerre kell csökkennie a napi esetszámnak, és 2500 és 3000 közé a súlyos betegek számának.

Kedden pedig még 9155 új esetet tártak fel a hatóságok, a kórházakban 30 622 fertőzöttet ápoltak, ami 859-cel kevesebb, mint hétfőn. Az intenzív osztályokon 4289 súlyos beteg feküdt, számuk 165-tel csökkent az elmúlt 24 órában.



A köztársasági elnök ezért arra kérte a franciákat, hogy "folytassák az erőfeszítést" a koronavírus-fertőzés elleni küzdelemben, miután "még ha le is fékeztük a járvány terjedését, az még nagyon is jelen van".



"Ha nem akarunk holnap egy harmadik hullámot, még elővigyázatosabbnak kell lennünk. Vigyázzunk a hozzátartozóinkra, különösen a veszélyeztetettekre azzal, hogy viseljük a maszkot, még otthon is, amikor barátokkal vagy olyan rokonokkal vagyunk együtt, akik nem velünk egy lakásban laknak!" - hangsúlyozta Emmanuel Macron.



Az elnök elmondta: a védőoltás "december végétől, január elejétől" rendelkezésre fog állni a legveszélyeztetettebbeknek, de nem lesz kötelező beadatni.



A sípályák nem nyithatnak meg az év végi ünnepekre, várhatóan januártól lehet csak síelni a francia síparadicsomokban.



Emmanuel Macron a továbbra is zárva tartó intézmények és vendéglátóhelyek számára újabb gazdasági támogatásokat is ígért, egyebek mellett a bevételkiesésük megtérítését a 2019-es forgalmuk 20 százalékának megfelelő összegben, az eddig felajánlott havi 10 ezer eurós juttatás helyett.