Pennsylvaniában és Nevadában is hitelesítették Joe Biden győzelmét

Közben folyik a per, amelyet a hivatalban lévő elnök, Donald Trump jogászcsapata indított egy fellebbviteli bíróságon annak érdekében. 2020.11.24 20:46 MTI

Pennsylvaniában is hitelesítették Joe Biden demokrata párti elnökjelölt győzelmét - jelentette be Tom Wolf, az állam demokrata párti kormányzója kedden. Később egy másik államban, Nevadában is hitelesítették Biden győzelmét.



A pennsylvaniai választásokért felelős tisztségviselő, Kathryn Boockvar "ma hitelesítette a november 3-i választások az eredményeit az Egyesült Államok elnökét és alelnökét illetően" - írta Twitter-bejegyzésben a kormányzó.



Wolf hozzáfűzte: a szövetségi törvénynek megfelelően alá is írta az eredményt hitelesítő dokumentumot, és ezzel a tagállam valamennyi elektorát Joe Biden és Kamala Harris támogatására hagyta jóvá. A kormányzó megköszönte a munkát a választási tisztségviselőknek, akik - mint fogalmazott - "tisztességes és szabad választásokat bonyolítottak le egy hihetetlen kihívásokkal teli időszakban".



Pennsylvania 20 elektort ad az amerikai elnököt megválasztó, 538 fős elektori testületben, amely egyébként december 14-én ül majd össze.



Közben folyik a per, amelyet a hivatalban lévő elnök, Donald Trump jogászcsapata indított egy fellebbviteli bíróságon annak érdekében, hogy mondja ki semmisnek egy alsóbb fokú bíró ítéletét, amellyel elutasította a választási eredmény hitelesítésének megakadályozását kérő perkeresetet.



A pennsylvaniai döntést követően nem sokkal egy másik úgynevezett csatatérállamban, Nevadában is bejelentették: a helyi legfelsőbb bíróság hitelesítette Joe Biden és alelnökjelöltje győzelmét. A hitelesítésről szóló dokumentumot megküldték Steve Sisolak demokrata párti kormányzónak. Az aláírás után ez a nyugati tagállam hat elektort delegál az elektori testületbe.