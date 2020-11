Koronavírus-járvány

Egy lengyelországi nyérctelepen is felbukkant a vírus

Egy észak-lengyelországi nyérctelepen is felbukkant a koronavírus, a Lengyelországban kimutatott első nyolc esetről a Gdanski Orvostudományi Egyetem kutatói számoltak be kedden.



A közlemény szerint az észak-lengyelországi Pomerániai vajdaság területén működő egyik nyércfarmon összesen 91 állaton végzett vizsgálat eredményei arra engednek következtetni, hogy a SARS-CoV-2 vírus esetében lehetséges a nyércek ember általi megfertőzése.



Ez az első eset, hogy Lengyelországban kimutatták a vírust tenyésztett állatoknál.



Korábban több külföldi laboratóriumban végzett kísérletek is bizonyították, hogy például a hörcsögök, nyulak, denevérek, makákók megfertőződhetnek ezzel a koronavírus-fajtával.



A gdanski tudósok leszögezték: vizsgálatuk eredményei megerősítik, hogy az állattenyésztésben szükség van a biológiai biztonsági szabályok szigorítására.



A SARS-CoV-2 vírust korábban többek között svédországi, hollandiai, dániai, franciaországi és görögországi nyérctelepeken azonosították.