Amerikai elnökválasztás

Bident egyáltalán nem aggasztják Trump perkeresetei

Joe Biden demokrata párti elnökjelöltet "egyáltalán nem aggasztják" Donald Trump amerikai elnök perkeresetei, amelyeket a választási eredmények megfordítása érdekében nyújtott be - jelentette ki Katie Bedingfield, Biden kommunikációs főtanácsadója a Fox televíziónak adott interjúban vasárnap.



Bedingfield, aki Biden helyettes kampányfőnöke volt, úgy fogalmazott: "szerintem az elmúlt hetekben éppen azt láttuk, hogy ezeket a kereseteket bíróságról bíróságra kinevették szerte az országban".



A tanácsadó megjegyezte: Joe Biden 306 elektori voksot nyert el, "ugyanazt az eredményt, mint 2016-ban Donald Trump, aki földcsuszamlásszerű győzelemnek nevezte ezt".



A Fox műsorvezetője, Chris Wallace kérdésére, hogy várhatóan kikből áll majd a Biden-kormányzat, Bedingfield azt válaszolta: Biden kedden nevezi meg leendő kormánya tagjait.



Donald Trump jogászcsapata vasárnap közleményt adott ki, amelyben tudatta: kérték a szavazatok ismételt újraszámlálását Georgiában. A közleményből kiderült: az újraszámlálást még szombaton az esti órákban, azt követően kérték, hogy Brian Kemp georgiai republikánus párti kormányzó a szavazatok hitelesítése után formálisan is aláírta, hogy az állam 16 elektora - az eredményeknek megfelelően - a demokrata párti elnökjelöltet, George Bident támogatja.



Georgiában Bidenre 12 650 vokssal, azaz 0,25 százalékkal több szavazatot adtak le, s a törvény lehetőséget ad a fél százaléknál kevesebb vokskülönbség esetére az újraszámláltatásra.



Larry Hogan, Maryland republikánus párti kormányzója vasárnap a CNN televíziónak adott interjúban azt fejtegette: "zavarba ejti" őt, hogy a Republikánus Pártban a választások után "nem emelik fel elég sokan a szavukat" Trump ellen.



A politikus bírálta, hogy Trump jogászai szerinte nyomást gyakorolnak a tagállamok törvényhozásaira a választási eredmények esetleges megváltoztatása érdekében. "Mi voltunk a legnagyobb tiszteletnek örvendő ország, tiszteletben tartottuk a választási eredményeket" - fogalmazott Hogan. Majd hangsúlyozta: "most pedig egyre inkább banánköztársasághoz kezdünk hasonlítani. Itt az ideje abbahagyni ezt az értelmetlenséget".



Joe Biden választási győzelmét a Republikánus Pártból eddig három szenátor ismerte el: Mitt Romney, Utah állam szenátora, Susan Collins maine-i és Lisa Murkowski alaszkai szenátor. Szombaton - miután egy szövetségi bíró elutasította Trump perkeresetét Pennsylvaniában - Pat Toomey, pennsylvaniai republikánus szenátor is gratulált Joe Bidennek és alelnökjelöltjének, Kamala Harrisnek.