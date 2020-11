Koronavírus-járvány

Szlovák tesztelés: Matovics csalódott a gyér részvétel miatt, két hét múlva kötelező tesztelés jöhet

Két hét múlva kerülhet sor a tömeges COVID-szűrés újabb fordulójára – közölte Igor Matovics kormányfő a TA3 hírtévé vasárnapi politikai vitaműsorában. A miniszterelnök jelezte, hogy a jelenleg zajló, önkéntes alapon történő tesztelés nem vált be.



Figyelmeztetett az új koronavírus-fertőzések napi esetszáma növekedésének a lehetőségére. Az alternatív járványkezelési tervvel kapcsolatban – amelyet Richard Sulík (SaS) gazdasági miniszternek kellett volna bemutatnia – megjegyezte, hogy Sulík matematikából kapta a feladatot, de ő "szlovák nyelvből adott le fogalmazást" - írta a bumm.sk.



Matovics elmondta, hogy a szakértői konzílium olyan javaslatot tett, amelyet a pandémia bizottság és a központi válságstáb is jóváhagypott. A kormányfő véleménye szerint, az ajánlás egyértelmű volt: csökkenteni kell az esetszámot. Hozzátette, az elképzelés részét képezte az is, hogy a gyerekek visszaülhessenek az iskolapadba. Megjegyezte, hogy ezért állt elő a "közösségi tesztelés" tervével, amelyet Sulík bírálattal illetett. Matovič szerint, Sulík világos feladatot kapott, amelyet nem teljesített. "Ahogy én tudom, Sulík nem áll elő olyan tervvel, amely teljesítené a konzílium feltételeit" – jegyezte meg a miniszterelnök.



Matovics egyelőre nem feltételezi a járások lezárását, vagy a karácsonyi ünnepek alatti szigorúbb kijárási korlátozásokat. Hinni akar az emberek felelősségérzetében. A szigorítást nem zárta ki abban az esetben, ha az ünnepek előtt rosszabbodna a helyzet.



Az országos tesztelés első és második fordulójával kapcsolatban feltett kérdésre – amely az önkormányzatok kiadásainak megtérítését firtatta – a kormányfő azt mondta, hogy az akciót a honvédelmi minisztérium szervezte. "Ezt a vitát egy kissé oldalról szemlélem, a szervezéssel a honvédelmi tárca volt megbízva. A kiadásokat a pénzügyminsiztérium fogja refundálni a rendelkezésére bocsátott adatok alapján" – mondta. Szerinte a polgármesterek abszolút többsége becsületesen mutatta ki a kiadásokat. Azt mondta, egyesek azonban nem így tettek, ezért helyénvaló az ellenőrzés. Közölte, néhány száz euróra rúgtak egy mintavételi pont létesítéséhez a szükséges költségek, s nem volt szükség hozzá tízezrekre. Szerinte, azok a polgármesterek, akik szívükön viselik a lakosság egészségének védelmét, biztosan megtalálták a hozzá szükséges pénzt.