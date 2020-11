Koronavírus-járvány

Európai Bizottság: A járvány súlyos hatást gyakorol a gyermekekre is

A koronavírus-járvány és annak társadalmi-gazdasági következményei, súlyos és akár hosszú távú hatást gyakorolnak a gyermekek tanulására, jólétére, fejlődésére és védelmére, továbbá súlyosbítják a fennálló egyenlőtlenségeket - mutatott rá az Európai Bizottság a pénteki nemzetközi gyermeknap alkalmából közzétette nyilatkozatában.



Közleményükben a brüsszeli testület biztosai felhívták a figyelmet: az iskolabezárások világszerte több mint 1,5 milliárd diákot érintenek, közülük több mint 460 millió gyermek nem tudja igénybe venni a távoktatást, ami lemaradásukhoz és hosszú távon lemorzsolódásukhoz vezet. Több gyermeknek az oktatás jelenti alapvető szükségleteik kielégítését is: vízhez, élelemhez való hozzáférést és a biztonságos környezetet. Hozzátették: a járvány következtében fokozódott a gyermekek online szexuális zaklatása is. Leszögezték, hogy az EU továbbra is harcol a gyermekek kizsákmányolása ellen és a többéves költségvetésből fogja támogatni védelmüket, továbbá a testület jövő évben gyermekjogi startégiát kíván elfogadni.



Dunja Mijatovic, az Európa Tanács emberjogi biztosa közleményében arra szólította fel a strasbourgi testület 47 tagállamának kormányait, hogy a járvány alatt tulajdonítsanak elsődleges fontosságot a gyermekek érdekeinek. Felkérte a nemzeti döntéshozókat, fokozzák együttműködésüket a nemzetközi testületekkel, a gyermek ombudsmanokkal és az ifjúsági szervezetekkel, és magukat a gyermekeket is vonják be az őket érintő folyamtokba.