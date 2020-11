Koronavírus-járvány

Az EU-ból csak Magyarország vesz orosz oltóanyagot!

Oroszország az uniós országok közül egyedül Magyarországra szállít koronavírus elleni vakcinát - mondta az Euronews-nak Oroszország uniós nagykövete. Az oltóanyag iránti bizalmat az emberek és az újságírók alakítják Vlagyimir Csizsov szerint.



Az Euronews brüsszeli stúdiójában kérdezték arról, együttműködhet-e Európa Moszkvával a vakcinagyártásban.



- Brüsszel már jópár szerződést kötött különböző cégekkel a koronavírus-elleni oltóanyag-szállítására. Oroszország is felajánlja a saját oltását?



- A világon elsőként az orosz Szputnyik oltást engedélyezték. Azonban a járvány terjedését tekintve nem csak az oltóanyag elérhetősége kérdéses, hanem a gyártási kapacitás és az elosztás is. Oroszország arra kéri a többi országot, hogy hozzanak létre saját kapacitást az orosz tudósok által létrehozott oltóanyag gyártására. Ismereteim szerint egyetlen uniós tag, Magyarország vesz részt ebben.



- Nem sokan bíznak a Szputnyik oltásban, a tőzsdék sem reagáltak a hírekre. Nem úgy, mint például a Modena vagy a Pfizer fejlesztéseire.



- A bizalmat az emberek alakítják, és nagyrészt az Ön kollégái, az újságírók. A bizalom alapja lehet az a teszt-sorozat is, amelyet az oltásunkon végeztek. A statisztikák szerint a Szputnyik oltás 92 százalékban hatásos. De szerintem ez nem verseny, az oltóanyag összetételét nem kellene titkolni.

- Oroszországnak segítségre van szüksége ebben az Európai Uniótól?



- Megvan a saját gyártási kapacitásunk, az orosz állampolgárok számára ez elég lesz.



- Ön szerint akár Moszkvában, akár Brüsszelben afelé haladnak a dolgok, hogy karácsonyra enyhítsék a korlátozásokat?



- Attól tartok, hogy az ünnepekre való enyhítés elhozná a harmadik fertőzési hullámot. A radikális változást csak a hatásos, megfelelő mennyiségben rendelkezésre álló oltás jelenthet. Mindenki megértheti, hogy ez karácsony előtt nem fog valóra válni.