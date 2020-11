Koronavírus

Romániában intézményesítették a távgyógyászatot és az orvostanhallgatók önkéntes munkáját

Romániában a Covid-kórházakban önkéntes munkát vállaló orvostanhallgatók bátorításáról, illetve a távgyógyászat jogalapjának megteremtéséről fogadott el sürgősségi rendeleteket szerda esti ülésén a kormány. 2020.11.19 11:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ezentúl az orvosi egyetemek negyed-, ötöd- és hatodéves hallgatói, illetve az asszisztensképzők harmad- és negyedéves diákjai is vállalhatnak önkéntes munkát a koronavírusos betegeket ápoló kórházakban, amiért havi 2500 lejes (185 ezer forint) juttatásra jogosultak.



A koronavírus-járvány miatt szükségessé vált távolságtartás megkönnyítése érdekében a bukaresti kormány sürgősségi rendelettel teremtett jogalapot a személyes találkozás nélkül elvégezhető - és a járvány miatt már működő gyakorlattá vált - egészségügyi szolgáltatásokra.



Az azonnal hatályba lépő, a parlament által utólag megvitatandó jogszabály az egészségügyi kerettörvényt módosítja és - a kórházi kezelés és járóbetegellátás mellett - a távgyógyászati szolgáltatásokat is intézményesíti. A távkonzultáció, távszakvélemény, távfelügyelet és távasszisztencia terén ugyanúgy be kell tartani az adatvédelmi előírásokat, betegjogokat, és ugyanúgy kötelező az orvosi titoktartás, mint a személyes találkozással megvalósuló medicinában.



A távgyógyászati szolgáltatások részletezéséről, megszervezéséről, ellenőrzéséről és elszámolásáról 45 napon belül kormányhatározatot is kibocsát a bukaresti kormány.