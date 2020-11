Koronavírus

A legmagasabb szintre emelték a járványügyi készültséget Japánban

A legmagasabb szintre emelték a járványügyi készültséget Japánban - jelentette be az ázsiai ország miniszterelnöke azt követően, hogy egy nap alatt rekordszámú, több mint 2200 új koronavírus-fertőzést regisztráltak az országban.



Jóllehet Szuga Josihide óvatosságra intette az embereket, az éttermek kapcsán pedig felhívta a figyelmet arra, hogy "maszkban, csendesen" étkezzenek, egyelőre nem jelentett be újabb korlátozásokat. Hozzátette azonban, hogy egyetért azon prefektusokkal, akik a boltok rövidített nyitvatartását szorgalmazzák.



Az NHK japán közszolgálati televízió szerint szerdán 2201 új esetet jelentettek az országban. A csatorna úgy tudja, a kormányfő csütörtökön és pénteken járványügyi szakértőkkel egyeztet, és a kormány ezek eredményétől teszi függővé a szigorításokat, elemzők mindazonáltal rámutatnak arra, hogy a vezetés tart az ilyen jellegű intézkedések gazdasági hatásaitól.



Szeptemberi megválasztásakor Szuga már leszögezte: politikájában a járvány visszaszorítása mellett a gazdaság újraindítása abszolút elsőbbséget élvez, ugyanis ezek szükségesek a jövőre halasztott tokiói olimpiai játékok megrendezéséhez is.



A fővárosban a fertőzöttek napi növekménye eközben csütörtökre meghaladta az 500-at. Koike Juriko tokiói polgármester a helyzet rosszabbodását sem zárta ki, és együttműködésre szólította fel az embereket.



Noha a térség többi országához képest Japánban viszonylag kevés regisztrált fertőzöttet tartanak számon, kevesebbet is tesztelnek. Jóllehet ezt a kapacitást az utóbbi időben növelték, szakértők rámutatnak arra, hogy a 14 milliós Tokióban például naponta csak 5000-6000 embert tesztelnek.



Január óta a több mint 120 millió lakosú országból 121 ezer fertőzést és 1908, a vírus okozta halálesetet jelentettek.