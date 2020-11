Apró baglyot mentettek ki a New York-i Rockefeller Center karácsonyfájának ágai közül, most egy közeli madárrezervátumban ápolják - írta a BBC hírportálja csütörtökön.



A madarat a munkások találták meg, akik a fenyőt a New York állambeli Oneontából a nagyvárosban szállították.



A madarat, melyet Rockefellernek neveztek el, a rezervátumban megitatták és "annyi egeret adtak neki, amennyit csak meg tud enni", mivel a háromnapos szállítás alatt végig éhezett.



"Az a csoda, hogy nem zúzták össze" - tette hozzá Ellen Kalish, a madár gondozója.



Rockefellert szerda éjjel vitték állatorvoshoz, megröntgenezték. Kalish szerint a nagy kaland ellenére kitűnő állapotban van.



Kicsiny méretei ellenére Rockefeller kifejlett felnőtt fűrészbagoly, amely a legkisebb bagolyfaj az Egyesült Államok északkeleti részén. Az egyedek többsége nem nő 17-21 centiméternél nagyobbra.



"Erősen éjszakai életet él, aki nem keresi, nem is nagyon találkozhat vele" - magyarázta Kalish.



Egyes példányok télen délre vándorolnak, mások maradnak a hideg északon.



Amint Rockefeller meggyógyult, visszaengedik az erdőbe.



Elmondta, hogy a kis bagoly megmentése a 2020-as év összes rossz híre között "olyan történet, amit meg kellett osztani".



Annál is inkább, mert a 23 méter magas fenyőt a közösségi médiában sok kritika érte szerény külseje, ritkásan nőtt ágai miatt. Volt, aki szerint a fa "a megfelelő tisztelgés a felejthető év előtt".

