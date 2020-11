Koronavírus

Olaszországban száz intenzív ágyból negyvenkettőt Covid-19-beteg foglal el

A húsz olaszországi tartományból tizenhétben túllépte a kritikus küszöböt az intenzív osztályon kezelt koronavírusos betegek aránya, miközben egy nap alatt 753 fertőzött veszítette életét az egészségügyi minisztérium szerda esti adatai szerint, ami a halálos áldozatok március végi számát idézi.



A tartományi egészségügyi hálózat (Agenas) adatai szerint az összes kórházi ágy ötvenegy százalékát, valamint az intenzív helyek negyvenkét százalékát Covid-19-betegek foglalják el. Korábban az egészségügyi hatóságok harminc százalékban jelöltek meg a kritikus küszöböt, amely felett egyre nehezebben tudnak további helyet biztosítani, valamint elegendő orvost és ápolót.



Húsz tartományból tizenhétben az intenzív osztályokon harminc százalék feletti a koronavírusos betegek aránya. Egy héttel ezelőtt tíz tartományban volt ugyanez a helyzet.



Egy nap alatt 34 283 új fertőzöttet szűrtek ki a korábbi 32 191 után, de huszonhatezerrel több teszteléssel. Az aktív betegek száma túllépte a 746 ezret, kórházban több mint 33 ezer fertőzött van, intenzíven 3670. Ennél több beteg intenzív osztályon utoljára április 3-án volt, akkor valamivel több mint négyezren, de jelentősen kevesebb volt, nyolcvanötezer az aktív betegek száma. Ezenkívül a tavaszi első hullámban az intenzíven kezelt betegek jelentős többsége az északi régiókban volt, az ország többi részét akkor a járvány megkímélte, így az egészségügyre nehezedő teher jobban megoszlott.



A szerdai bejelentés szerint egy nap alatt 753 beteg halt meg a korábbi 731 után, a halálos áldozatok száma elérte a 47 217-et. Utoljára március utolsó hetében volt magasabb az elhunytak napi száma.



Attilio Fontana, a gócpontnak számító Lombardia tartomány kormányzója a nemzetközi sajtónak, benne az MTI-nek nyilatkozva kijelentette, hogy a járvány jelenlegi hulláma sokkal "erőszakosabb", mint a tavaszi volt. Ennek ellenére Fontana a kiemelten járványveszélyes, vagyis vörös zónába sorolt régió korlátozásainak feloldását kérte. Hangoztatta, hogy Lombardiában csökkentek az esetszámok, ezért a tartomány térségét vörösből narancssárga, közepesen veszélyes osztályba kell áthelyezni. Így ismét megnyithatna a kereskedelem és a vendéglátás, és a mostani egésznapos kijárási tilalom is enyhülne. Bejelentette, Lombardiában elérték a járványgörbe tetőzését, mivel a napi esetszám a korábbi majdnem tízezerről nyolcezerre csökkent.



Attilio Fontana hangsúlyozta, hogy a tízmilliós Lombardia nem engedheti meg magának a hosszan tartó zárást. "A tavasszal két hónapig tartó leállás után sikerült újraindulnunk, de most ezt már nem engedhetjük meg magunknak" - jelentette ki.



Szerdától Abruzzo régió is a legfertőzöttebb zónába tartozik Lombardia, Piemonte, Alto Adige, Valle d'Aosta, Calabria, Campania, Toszkána tartomány és Bolzano térsége mellett. A kormány a következő napokban vizsgálja felül a tartományok járványveszélyesség szerinti besorolását.