Koronavírus-járvány

Törökország részleges hétvégi kijárási korlátozást vezet be

Az intézkedés értelmében az emberek szombaton és vasárnap délelőtt 10, valamint este 20 óra között tartózkodhatnak közterületen. 2020.11.18 05:31 MTI

Recep Tayyip Erdogan török elnök kedden Ankarában bejelentette, hogy országában a hétvégéken különböző idősávokban kijárási korlátozást vezetnek be a koronavírus-járvány elleni védekezés keretében.



Az intézkedés értelmében az emberek szombaton és vasárnap délelőtt 10, valamint este 20 óra között tartózkodhatnak közterületen.



Erdogan a kabinet keddi ülését követő sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy a rendelkezés a termelési és az ellátási láncokat nem befolyásolja.



Közölte egyúttal, hogy a bevásárlóközpontok, az élelmiszerboltok, az éttermek, a fodrászatok, és a hasonló szolgáltatások csak délelőtt 10 és este 20 óra között tarthatnak nyitva. Az éttermek és a kávézók kizárólag elvitelre vehetnek fel rendelést - tette hozzá.



A török vezetés a két héttel ezelőtti tanácskozásán még arról határozott, hogy a nyilvános helyeknek este 22 órakor kell bezárnia.



Erdogan ugyanakkor kedden rámutatott, hogy a mozik nem üzemelnek tovább, és "a szektor kérésének megfelelő módon" az év végéig zárva maradnak.



A török államfő arról is beszélt, hogy az iskolai oktatás az év végéig online formában folytatódik, illetve, hogy a sportrendezvényeket továbbra is közönség nélkül kell megtartani.



Erdogan beszédében úgy fogalmazott: a betegek és a halottak aránya némely városban, köztük elsősorban Isztambulban, azt jelzi neki, hogy sokkal figyelmesebben kell eljárni. Mindazonáltal aláhúzta: úgy kell harcolniuk a járvánnyal, hogy a gazdaság talpon maradjon.



Törökországban a járvány tavaszi hulláma során sok egyéb szigorú korlátozás mellett egész hétvégére kiterjedő kijárási tilalmak voltak érvényben. Bár a járványgörbe az elmúlt másfél hónapban ismét felfelé ível, Ankara az őszi hullám során eddig nem vezetett be olyan szigorú korlátozásokat, mint az európai országok. Szeptember elejéhez képest a hivatalos török járványadatok ugyan nagyjából csak kétszeres értékeket mutatnak, a tüneteket mutató fertőzéses betegek száma az utóbbi egy hétben 2693-ról 3819-re, a haláleseteké pedig 86-ról 103-ra ugrott.



A török belügyminisztérium múlt héten betiltotta a dohányzást az ország forgalmasabb közterületein. A tárca előzőleg több tartományban a 65 évnél idősebbek mozgását is korlátozta, akik már csak 10 és 16 óra között mozdulhatnak ki otthonukból. A szigorítás főként a legnépesebb városokra, így Isztambulra, Ankarára, Izmirre, Bursára és Konyára vonatkozik.



Erdogan kedden jelezte, hogy a tilalmat a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokra is kiterjesztik.