Koronavírus-járvány

A WHO vizsgálja a koronavírus olaszországi megjelenését

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vizsgálja annak az olasz tanulmánynak az eredményeit, amely szerint az új koronavírus már múlt év szeptemberében jelent volt Olaszországban.



A milánói Nemzeti Rákkutató Központ Tumori Journal című tudományos folyóiratában tették közzé olasz kutatók azt a tanulmányt, amely kimutatta, hogy egészséges emberek szervezetében jóval február előtt koronavírus antitestek alakultak ki. Olaszországban az első igazolt Covid-19-beteget február 21-én a lombardiai Codogno kórházában azonosították.



A kutatók 2019 szeptembere és 2020 márciusa között egy tüdőrákszűrésbe bevont 959 egészséges önkéntes 11,6 százalékánál találtak koronavírus antitesteket.



A Sienai Egyetem szakemberei további antitest vizsgálatokat végeztek ugyanezen kutatás keretében és megállapították, hogy négy résztvevő esetében a pozitív antitest eredmények 2019 október első hetére datálódnak, ami azt jelenti, hogy szeptemberben fertőződtek meg - közölte Giovanni Apolone, a tanulmány társszerzője a Reuters brit hírügynökséggel.



"A fő eredmény az, hogy tünetmentes emberek nemcsak pozitívnak bizonyultak a szerológiai tesztek után, de szervezetükben a vírust megölni képes antitestek voltak" - magyarázta Apolone.



Ez azt jelenti, hogy az új koronavírus a lakosság körében hosszú ideje és alacsony halálozási aránnyal terjedhet, és nem azért, hogy eltünjön, hanem azért, hogy fellobbanjon - tette hozzá.



A WHO hétfőn közölte, kapcsolatba lép a tanulmány szerzőivel, hogy "megvitassák és további vizsgálatoknak vessék alá a rendelkezésre álló mintákat és igazolják az eredményeket".



Olasz kutatók tavasszal szennyvízmintákat vizsgálva az új koronavírus nyomaira bukkantak 2019 decemberében Milánóban és Torinóban. A mintákat 2019 októbere és 2020 februárja között gyűjtötték be észak-olaszországi szennyvíztisztítókból. Eredményeik szerint a Milánóban és Torinóban 2019. december 18-án vett mintákban jelen volt a SARS-Cov-2 vírus.



Olasz orvosok már márciusban feltételezték, hogy a betegség már tavaly felbukkant hazájukban, és számos kutatással keresnek rá tudományos bizonyítékot.