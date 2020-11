Amerikai elnökválasztás

Trump kitart a perek mellett, újabb jogászt kért fel

Donald Trump amerikai elnök kitart a perek mellett, újabb jogászt kért fel, aki azt ígérte, hogy több tagállamban "megfordítják a választási eredményeket".



A republikánus elnök és jogászcsapata jelenleg öt tagállamban - Pennsylvaniában, Georgiában, Nevadában, Michiganben és Arizonában - nyújtott be perkeresetet. Ezek egy részét a szavazatszámlálás során előfordult, vélelmezett csalások miatt nyújtották be, másik részüket pedig annak érdekében, hogy a tagállami hatóságokat megakadályozzák az eredmények igazolásában, amellyel hivatalossá tennék Joe Biden demokrata párti jelölt győzelmét.



Georgiában még tart a szavazatok egyenként, kézzel végzett újraszámlálása.



Donald Trump vasárnap elemzők által ellentmondásosnak minősített üzeneteket tett közzé a választási eredményekről a Twitteren. Az egyik mikroblog-bejegyzésben azt írta, hogy Biden győzött, de csalással. Később azt írta: semmit nem ismer el, és megismételte a választási csalásra vonatkozó korábbi állításait. Egy újabb bejegyzésben pedig arról írt, hogy olyan "nagy perkereseteket" nyújt majd be, amelyek szerinte bizonyítják "a 2020-as választások alkotmányellenességét".



Vasárnap Donald Trump jogászai a Pennsylvaniában benyújtott perkeresetek egyikét visszavonták. Ez arra vonatkozott, hogy a helyi választási tisztségviselők egyes információk szerint törvényellenesen megakadályozták, hogy republikánus megfigyelők jelen lehessenek a szavazatszámlálásoknál.



Közben az elnök jogászcsapatához újabb sztárjogász csatlakozott: Sidney Powell volt szövetségi ügyész. Powell vasárnap a Fox televízió üzleti csatornájának adott interjújában kijelentette: arra készülnek, hogy - mint fogalmazott - "több tagállamban megfordítsuk a választási eredményeket".



A jogásznő azt állította, elég bizonyíték áll rendelkezésre a választási csalásokról ahhoz, hogy széles körű bűnügyi vizsgálatot indíttassanak. A részleteket illetően azonban hozzátette: "nem kommentálom ezt mindaddig, amíg nincsenek kezemben a bizonyítékok". Annyit azonban elmondott, hogy információi szerint azonosították azt az algoritmust, amelyet a szavazatszámlálásnál használtak, és amely állításuk szerint a Trumpra leadott voksokat "átfordította Biden javára".



Sidney Powell emlékeztetett arra a vizsgálatra, amelyet 2019-ben Amy Klobuchar minnesotai, Elizabeth Warren massachusettsi és Ron Wyden oregoni demokrata párti szenátorok kezdeményeztek egyes választási szoftverek biztonságossága ügyében. Hangsúlyozta, hogy a demokrata párti politikusok akkor aggodalmaikat fejezték ki a választási rendszer megbízhatósága miatt.

Alan Dershowitz jogászprofesszor, az Egyesült Államok egyik sztárügyvédje szintén vasárnap egy televíziós interjújában azt fejtegette: Donald Trump és jogászai nem arra törekszenek, hogy a perek révén elérjék az elnökké választáshoz szükséges 270 elektori szavazat biztosítását. Céljuk Dershowitz szerint annak megakadályozása, hogy Joe Bidennek lehessen 270 elektori voksa.



A bonyodalmas, tagállami képviselőcsoportok szavazását, majd a szövetségi képviselőház szavazását követelő módszert a 19. században alkalmazták utoljára - mondta el Dershowitz.



Joe Biden munkatársai vasárnap televíziós interjúkban arra figyelmeztettek, hogy a békés hatalomátadás megkezdésének hiánya kockáztatja a koronavírus-járvány elleni küzdelem hatékonyságát és a készülő oltóanyagok forgalmazásával kapcsolatos előzetes tervezéseket. Ron Klain, akit Joe Biden leendő kabinetfőnökének nevezett meg, az NBC televízióban sürgette a Fehér Házat, hogy még a héten kezdje meg a hatalomátadási folyamatot.