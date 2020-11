Koronavírus

Nápolyban orvosokat keresnek, Rómában a tesztállomásokon hosszú sorok kígyóznak

Az olasz kormány közel félezer orvos felvételét indította el Nápolyban és térségében, ahol a legnehezebben működik a kórházi ellátás, miközben Rómában a tesztállomásokat rohamozták meg vasárnap. 2020.11.16 07:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Campania tartományban pályázatot hirdettek négyszázötven orvos felvételére, miután kiderült, hogy a vasárnaptól kiemelten járványveszélyesnek, vagyis vörös színűnek minősített régióban nem csak kórházi ágyból, mentőautóból, oxigénpalackból, hanem orvosból is hiány van.



Az olasz egészségügyi minisztérium vasárnap délután közölte, hogy az elmúlt 24 óra leforgása alatt 33 ezer 979 új beteget azonosítottak, ami kevesebb az előző napi 37 ezer 255-nél, de a tesztek száma is kevesebb volt, harmincezerrel. A halottak száma 546 volt az előző napi 544 után, így a járvány áldozatainak száma átlépte a negyvenötezret.



Eközben azonosították azt az embert, aki a nápolyi Cardarelli-kórházban videóra vette az egyik mellékhelységben magára hagyott és meghalt beteget. A felvételt nem kórházi dolgozó, hanem egy másik beteg készítette. A kórház feljelentette a videó készítőjét, az ügyészség a halál körülményeinek tisztázására indított vizsgálatot.



Giuseppe Longo, a kórház vezérigazgatója kijelentette, az intézmény terheltségét részben az okozza, hogy a lakosság a járványtól való félelmében "akármilyen kis tünettel" megrohamozza a sürgősségi osztályokat. Felmerült az Olaszországban élő, majdnem hatvanezer külföldi orvos és ápoló munkába állítása is, de ezt az orvoskamara nem támogatja.



A kormány bejelentése szerint minden megyében úgynevezett Covid-hoteleket kell felállítani a pozitív, de kórházi kezelést nem igénylő betegek ellátására. A számítások szerint húszezer helyre van szükség a jelenleg rendelkezésre álló valamivel több mint ezerhez képest. A Federalberghi szállodaszövetség emlékeztetett, hogy az országban található 27 ezer hotel kilencven százaléka jelenleg zárva van, ezért az ágazat készen áll az együttműködésre. A középolasz Lazio tartományban napi 45, az északi Bergamóban napi 80 euróba kerül a szállodákban karanténba helyzett betegek elszállásolása az államnak.



Rómában vasárnap is hosszú sorok kígyóztak a tesztállomások előtt: a belvárosi Szent János kórház bejáratánál a polgári védelem sátrában vesznek gyorsmintát, a városból kivezető utak mentén kialakított drive-in autós tesztállomásokon ki sem kell szállni a járművekből. A gyorsteszten pozitívnak bizonyulóknak további PCR-tesztet is kell végezni. A tesztelésre várók az MTI-nek elmondták, munkavégzés, utazás miatt teszteltetik magukat. Mások egyszerűen tudni akarják, elkapták-e a vírust vagy sem. A tesztelési időpontot interneten foglalják le, a várakozási idő néhány hét.



Az antigén gyorstesztelés fokozatosan terjed egész Olaszországban: a szicíliai Palermóban csak szombaton 27 ezer tesztet végeztek, Torinóban a labdarúgócsapat Juventus stadionja egy részében is nyilvános szűrőállomást alakítottak ki. A lombardiai, hatezer lakosú Robbio városában a polgármesteri hivatal vásárolt tesztelési csomagokat, amelyeket a lakosok önállóan használnak fel magukon: az eddigi háromszáz tesztből 17,5 százalék bizonyult pozitívnak.

A milánói rákkutató központ bejelentette, kutatásaik szerint a Sars-CoV-2 vírus már tavaly szeptemberben jelen volt Olaszországban tünetmentesen. Az első hivatalos beteget azonban február 20-án a lombardiai Codogno kórházában azonosították.



Vasárnaptól már nyolc térség számít vörösnek, további kilenc közepesen veszélyesnek, vagyis narancssárga színűek, és öt sárga fokozatú, ami azt jelenti, hogy ott a járvány terjedése nem ért el kritikus szintet.



A vörös és narancssárga övezetekben 270 ezer vendéglátó hely húzta le redőnyét. A bevételkiesést 5,4 milliárd euróra becsülik.