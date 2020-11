Koronavírus-járvány

Karanténban a brit miniszterelnök, miután fertőzött képviselővel találkozott

Karanténba vonult vasárnap este Boris Johnson brit miniszterelnök, miután a minap találkozott egy alsóházi képviselővel, aki nem sokkal később koronavírus-fertőzésre jellemző tüneteket észlelt magán és ezt a tesztje is igazolta.



Johnson szóvivőjének tájékoztatása szerint a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) kontaktkutató részlege vasárnap arról értesítette a miniszterelnököt, hogy karanténba kell vonulnia, mivel kapcsolatban volt valakivel, akinek koronavírustesztje pozitívnak bizonyult.



A londoni kormányfői hivatal szóvivője szerint Boris Johnson tartja magát a kormány előírásaihoz és karanténban tölti a következő időszakot. A tájékoztatás szerint Johnson a Downing Street-i rezidenciáján tartózkodik és onnan folytatja munkáját.



A szóvivő hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök jól van, nem észleli magán a koronavírus okozta Covid-19 egyetlen tünetét sem.



A Downing Street illetékese nem említette név szerint, hogy ki volt az a fertőzött, akivel Johnson kapcsolatba került.



Lee Anderson, a kormányzó Konzervatív Párt tagja, a közép-angliai Nottinghamshire megye egyik választókerületének alsóházi képviselője azonban - aki csütörtökön személyesen tárgyalt Johnsonnal - Facebook-oldalán vasárnap beszámolt arról, hogy pénteken elvesztette ízlelőérzékét, felesége pedig erős fejfájásra panaszkodott.



Szombaton mindketten koronavírus-szűrővizsgálaton vettek részt és a vasárnapra elkészült lelet mindkettejük esetében pozitívnak bizonyult.



Anderson hangsúlyozta, hogy a koronavírus-betegség más tüneteit nem érzékeli, nem köhög, nincs láza és mindketten jól érzik magukat.



A Downing Street még csütörtökön közzétett egy hivatalos tájékoztatást arról, hogy Johnson több konzervatív párti képviselővel, köztük Andersonnal 35 perces munkareggelit költött el a kormányfői hivatalban. Anderson ugyanaznap fotót is közzétett, amelyen Johnson társaságában látható és bár nem álltak közvetlenül egymás mellett, de egyikük sem viselt maszkot.



Boris Johnson tavasszal már átesett a koronavírus-fertőzésen, kórházi kezelésre is szorult és három napot intenzív osztályon töltött, bár lélegeztetőgép alkalmazására végül nem volt szükség.



Felgyógyulása utáni nyilatkozatában a brit miniszterelnök közölte: kétség sem fér hozzá, hogy a gyógykezelését végző orvosok és ápolók az életét mentették meg. Akkori megfogalmazása szerint intenzív kezelésének volt egy 48 órás időszaka, amely alatt "a dolog bármelyik irányban eldőlhetett volna".