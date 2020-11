Koronavírus-járvány

Ukrajnában az egészségügyi miniszter is megfertőződött

Továbbra sem lassul a koronavírus-fertőzés terjedése Ukrajnában, vasárnapra is több mint tízezer új fertőzöttet jegyeztek fel egy nap alatt, az egészségügyi miniszter is elkapta a vírust.



Makszim Sztepanov, az egészségügyi tárca vezetője a Facebookon közölte, hogy megfertőződött, pozitív lett a PCR-tesztje, ezért házi karanténban folytatja a munkáját, beleértve napi online tájékoztatóit is. Felszólította Ukrajna lakosságát, hogy tartsák be a karanténszabályokat, kerüljék a zsúfolt helyeket saját és hozzátartozóik biztonsága érdekében.



A hivatalosan közölt adatok alapján az elmúlt napon 10 681 esettel 535 857-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig újabb 95 áldozattal 9603-ra. Eddig 241 444-en gyógyultak meg, viszont az aktív betegek száma 284 810-re emelkedett.



Előző nap megint az ország legfertőzöttebb területén, a fővárosban jegyezték fel a legtöbb új beteget - 921-et -, velük eddig már több mint 50,6 ezer fertőzöttet igazoltak Kijevben, az elhunytak száma pedig 15 újabb áldozattal 965-re nőtt.



Az elmúlt napon is sok, 1227 koronavírusos, illetve fertőzésgyanús beteg került kórházba.



Eközben vasárnap tartják a helyhatósági választások második fordulóját azokban a nagyobb városokban, ahol első körben egy polgármesterjelöltnek sem sikerült megszereznie a szavaztok több mint felét. Hét településen járulnak a választók ismét az urnákhoz: Herszonban, Odesszában, Szumiban, Kramatorszkban, Luckban, továbbá a Kijev megyei Ukrajinkában és a Hmelnickij megyei Kamjanec-Pogyilszkijben. A szavazóhelyiségekben továbbra is kötelező egyebek mellett a maszkviselés és a távolságtartás továbbá a helyiség, illetve a bútorok időnkénti fertőtlenítése.