Nápoly és Firenze utcáit tömegek lepték el a városok lezárása előtti utolsó napon

Teljesen megteltek a dél-olasz város vásárlóutcái, és a karácsonyi betlehemi figurákat áruló kézművesüzletek is a vörös zóna előtti napon. 2020.11.14 19:31 MTI

Nápolyban a tengerparti sétányok, Firenzében a vásárlóutcák voltak tele emberekkel a vasárnap nulla órakor életbe lépő zárás előtti utolsó napon, miután Campania és Toszkána tartományt járványveszélyes, vörös színű zónának nyilvánították.



Nápolyban megteltek a tengerparti kávéházak és éttermek teraszai.



"Talán ez lesz az utolsó kávé az idén, amelyet a napsütésben a bárok teraszain tudunk meginni" - nyilatkozták a helyiek.



Teljesen megteltek a dél-olasz város vásárlóutcái, és a karácsonyi betlehemi figurákat áruló kézművesüzletek is.



Tele voltak Firenze már karácsonyra feldíszített vásárlóutcái is, ahol az üzlettulajdonosok elmondták, nem tudják, hogy ki tudnak-e nyitni az ünnepek előtt.



Az 5,8 millió lakosú Campania és a 3,7 millió lakosú Toszkána tartomány területe vasárnap nulla órától úgynevezett vörös, vagyis kiemelten járványveszélynek számít. A régiók külső határát lezárják, belépni csak engedéllyel lehet, és a tartományon belüli mozgás sem engedélyezett, kivéve ha munkavégzés, iskolába járás, vagy más nyomós indok miatt történik.

Bezárják a vendéglátóhelyeket, amelyek kizárólag elvitelre dolgozhatnak este tízig. Leáll a kereskedelem is, kivéve az élelmiszert és más alapvető cikkeket áruló üzleteket. Nem engedélyezett a sportolás sem, kivéve a lakóhely közeli szabadtéri mozgást.



Campania és Toszkána mellett vörös zónába tartozik Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Calabria és Alto Adige tartomány is, valamint Bolzano térsége, amelyben jelenleg a legszigorúbb korlátozások vannak érvényben. Arno Kompatscher kormányzó arra szólította fel Bolzano lakosait, csak akkor menjenek vagy vitessék magukat kórházba, ha életveszélyben vannak, mivel az egészségügyi rendszer teljesen telített, alig bír további beteget fogadni.



Szigorítást vezettek be a közepesen veszélyes, narancssárga színű szicíliai Palermo városában is, ahol a polgármester "megállási tilalmat" rendelt el reggel öttől este tíz óráig, amikor úgyis éjszakai kijárási tilalom lép életbe. A tilalom arra vonatkozik, hogy napközben engedélyezett az utcán való közlekedés, mozgás, de nem engedélyezett a megállás másokkal való beszélgetésre, mivel ez - a szicíliaiak szokása szerint - azonnal kisebb csoportosulásokhoz vezet.



Országosan egy nap alatt 37 255 új beteget szűrtek a korábbi majdnem 41 ezer után, de majdnem húszezer teszteléssel kevesebbet végeztek. A halottak száma 544 volt a korábbi 550 után. Az egy nap alatt végzett tesztek és a szűrt fertőzöttek aránya nem csökkent, továbbra is tizenhat százalék körüli, de száz alá csökkent az egy nap alatt intenzív osztályra szállított betegek száma az egy héttel ezelőtti több mint százhúszról.