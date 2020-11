Koronavírus-járvány

Az Egyesült Államokban 11 millióhoz közelít a diagnosztizált fertőzöttek száma

2020.11.14

Az Egyesült Államokban 11 millióhoz közelít az igazoltan koronavírusos fertőzöttek száma a baltimore-i Johns Hopkins egyetem és kórház péntek esti adatai szerint.



Egyedül pénteken több mint 170 ezer új fertőzöttet regisztráltak az országban.



A Johns Hopkins adatai szerint már meghaladta a 244 ezret a koronavírus okozta Covid-19 betegségben és szövődményeiben elhunytak száma.



Több tagállamban ismét rekordot döntött az újonnan fertőzöttek száma, és több tagállamban szombattól vagy vasárnaptól további szigorításokat vezetnek be a járvány visszaszorítása érdekében.



Vermontban Phil Scott kormányzó bejelentette: szombattól minden kávézónak, szórakozóhelynek és étteremnek este tízkor be kell zárnia, az éttermek csakis elvitelre dolgozhatnak. A politikus aggasztónak nevezte a járvány terjedésének gyorsaságát.



New York államban Andrew Cuomo kormányzó hétfőtől ígért további szigorításokat, New York város polgármestere, Bill de Blasio pedig bejelentette, hogy hétfőtől bezárhatják valamennyi iskolát.



Nebraskában Pete Ricketts kormányzó közölte: szombattól kétméteres távolságot kell tartani presszókban. éttermekben és fitneszklubokban, és mindenütt ajánlott a szájmaszk viselése. A kormányzó leszögezte: nem akarja kötelezővé tenni a szájmaszkot, mert - mint fogalmazott - "inkább a nevelés híve". A középnyugati államban elhalasztják a nem sürgős sebészeti beavatkozásokat is.



A nyugati parti Oregonban és Washington államban két hétig az élelmiszerboltok kivételével minden üzlet, étterem, sportklub, intézmény és iskola zárva tart, hatnál többen pedig még lakáson belül sem gyűlhetnek össze.



Új-Mexikó államban szintén kéthetes lezárást jelentett be a kormányzó, Utah államban rendkívüli állapotot hirdettek ki.



Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Rózsakertjében pénteken kora este tartott sajtókonferenciáján kizárta, hogy kormányzata országos lezárást rendelne el. Joe Biden, a demokrata párti elnökjelölt közleményt adott ki, amelyben "erőteljes és azonnali szövetségi választ" sürgetett, leszögezve, hogy ez a fajta válasz eddig "siralmasan hiányzott".