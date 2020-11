Terror

Bécsi merénylet: huszonegyre nőtt a gyanúsítottak száma

Huszonegyre nőtt a bécsi merénylethez köthető gyanúsítottak száma - mondta el Nina Bussek osztrák ügyészségi szóvivő pénteken.



A 16 és 28 év közötti férfi gyanúsítottak nem vettek részt közvetlenül a lövöldözésben - szögezte le Michael Lohnegger rendőrségi nyomozó egy bécsi sajtótájékoztatón. Hozzátette: bizonyos, hogy Kujtim Fejzulai egyedül követte el a támadást. Eddig hatvan embert hallgattak ki tanúként, húsz helyszínen tartottak házkutatást, és egyelőre semmi sem utal arra, hogy rajta kívül más is részt vett volna a merényletben - hangsúlyozta Lohnegger.



Ugyanakkor a hatóságok azt feltételezik, hogy a többiek valamilyen formában hozzájárultak a bűncselekmény előkészítéséhez, vagy tudtak arról - mutatott rá Bussek. Emellett terrorcsoportban és bűnszövetkezetben való részvétellel is gyanúsítják őket.



A szóban forgó férfiak közül tízet vettek őrizetbe.



Lohnegger elmondta: a rendőrség továbbra is vizsgálja, hogy jutottak be a merénylő által használt fegyverek - köztük egy automata gépkarabély - Ausztriába, és hogyan jutott el a támadó otthonából Bécs belvárosába. Az bizonyos, hogy nem használt tömegközlekedési eszközöket.



Az osztrák nyomozókon nagy a nyomás amiatt, hogy kiderült: a merénylet elkövetője német és svájci iszlamistákkal találkozott júliusban Bécsben.



Az észak-macedóniai albán családból származó osztrák Kujtim Fejzulai november 2-án négy embert megölt és huszonhármat megsebesített Bécs belvárosában. A férfit a rendőrök lelőtték, a helyszínen életét vesztette. A támadást az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára. A támadó büntetett előéletű volt, azért került börtönbe, mert Szíriába akart utazni, hogy csatlakozzon az Iszlám Államhoz.