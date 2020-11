Koronavírus-járvány

Lengyelországban stabilizálódik a járványhelyzet

Lengyelországban stabilizálódik a járványhelyzet, a múlt szombati rekordmagas, mintegy 28 ezer új koronavírus-fertőzöttről szóló adatok után a napi növekmény csütörtökre hozzávetőleg 22,7 ezerre csökkent. Mateusz Morawiecki kormányfő közölte: a stabilizációnak köszönhetően nincs szükség országos karanténra.



A lengyel egészségügy tárca csütörtökön 22 683 új kimutatott fertőzöttről számolt be a csaknem 38 millió lakosú országban. A szerdai kimutatásban 25 221, a keddiben pedig még 25 484 volt a növekmény.



Kórházban jelenleg 21 899 fertőzöttet ápolnak, közülük 2008-an szorulnak lélegeztetőgépre. Ez a két adat még enyhe növekedést mutat az utóbbi napokban.



Adam Niedzielski egészségügyi miniszter már a szerdai Twitter-bejegyzésében fontos mozzanatnak nevezte a járvány lengyelországi alakulásában, hogy az aznapi fertőzöttségi adatok a helyzet stabilizálódására utalnak.



A kormány járványügyi főtanácsadója, Andrzej Horban professzor csütörtökön a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízióban azt mondta, hogy az egészségügyi rendszer működőképes marad, ha a fertőzöttek napi növekménye nem lépi túl a napi 30 ezer esetet.



Amennyiben az emberek betartják a járványügyi szabályokat, a vírus három-négy hónapig terjedhet a jelenleg stabilizált szinten - értékelt Horban. A tavaszihoz hasonló teljes zárlat estén - amely, mint a professzor mondta, több okból sem lehetséges - a fertőzések száma akár egy hónapon belül is jelentős mértékben csökkenhetne.



Jelenleg Lengyelország az egészségügyi rendszer, valamint a gazdaság teherbíróképességének megőrzése között egyensúlyoz - állapította meg a szakértő.



Lengyelországban szombattól a járvány lassítása érdekében bezártak a kulturális intézmények és a bevásárlóközpontok, tovább korlátozták a boltokban, templomokban tartózkodó emberek számát. Hétfőtől távoktatásra tértek át az általános iskolák alsó tagozatai is, a felsőtagozatos osztályok és a középiskolák esetében ez már korábban megtörtént.



Przemyslaw Czarnek oktatás- és tudományügyi miniszter csütörtökön a Radio Wnet rádiócsatornának elmondta: amennyiben ellaposodna a járványfejlődési görbe, november 29-e után esély van a hagyományos oktatás fokozatos visszaállítására.

Mateusz Morawiecki kormányfő múlt héten nem zárta ki a járványügyi intézkedések további, kijárási korlátozással is járó szigorítását a fertőzöttségi adatok további növekedése esetén. A Facebook közösségi honlapon közzétett csütörtök esti videóüzenetében azonban a miniszterelnök közölte: annak köszönhetően, hogy ezen a héten, két hónap óta először, csökkenni kezdett a fertőzések száma, nincs szükség az országos karantén bevezetésére.



Morawiecki leszögezte: jelenleg 100 ezer lakosra átszámítva 65 fertőzést tartanak számon, ez "még mindig sok", mindazonáltal "a stabilizáció első jeléről van szó". A lakosságot a kormányfő a járványügyi szabályok további betartására, az emberek közötti kapcsolatok korlátozására kérte.