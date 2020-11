Koronavírus

Franciaországban a járvány második hullámának tetőzését a hét végére várják

A francia kórházakban koronavírus-fertőzéssel kezeltek száma megközelíti a tavaszi tetőzés szintjét, de az intenzív osztályok kevésbé terheltek a jobb betegellátásnak és szervezettségnek köszönhetően - derül ki az egészségügyi minisztérium szerda este közzétett adataiból.



Jóllehet a második hullám még emelkedőben van, három héttel a nagyvárosokban bevezetett éjszakai kijárási tilalom és tíz nappal az általános karantén bevezetése után a koronavírus reprodukciós rátája a korlátozások előtti 1,4-ről 0,9-re csökkent, ami azt jelenti, hogy már nem minden fertőzött adja tovább a betegséget, s így a járvány húzódik vissza.



Szerda este a kórházakban 31 946 fertőzöttet ápoltak, ami megközelíti az április 14-i 32 292-es rekordot.



Jelentős különbség azonban az első hullámhoz képest, hogy tavasszal a tetőzést megelőző napokban 7200-an voltak lélegeztetőgépre kapcsolva, szerda este azonban csak 4789 volt a súlyos betegek száma.



A múlt pénteki több mint 60 ezres rekord után a fertőzöttek száma az elmúlt 24 órában 35 879-cel 1 millió 865 ezer 538-ra emelkedett, az elhunytak száma pedig 328-cal nőtt, s elérte a 42 535-öt.



Az előző napokban még csaknem ötszázan vesztették életüket a Covid-19-fertőzésben.



A járvány második hullámának tetőzését a hét végére várják a szakemberek, de a tavaszihoz hasonló kórházi betegszám mellett kevesebb súlyos esettel. Ennek oka, hogy a fertőzötteket hamarabb kiszűrik, az ellátás minősége javult, így rövidebb időre kerülnek az emberek kórházba, s kevesebben vesztik életüket.



Az első hullámban különösen fertőzött két régióban, a Párizs környéki Ile-de-France-ban és Elzászban ezúttal nincs túlterheltség, az ország középső részén található, Lyon központú Auvergne-Rhone-Alpes régióból azonban a hét folyamán csaknem száz beteget szállítanak át más régiókba, s Bourgogne-Franche-Comté-ban is ötven százalékkal emelkedett az elmúlt héten a betegfelvétel.



A járvány által leginkább sújtott megye azonban a svájci határ mentén fekvő Savoie. Itt 100 ezer lakosra jelenleg 1167 fertőzött jut, amely 2,5-szer nagyobb, mint az országos átlag. A fertőzöttek tömegesen érkeztek az elmúlt napokban a helyi kórházakba, ahol 448 beteget látnak el a tavaszi 127-hez képest, ezért meg is kezdődött a stabil állapotban lévő betegek átszállítása az ország kevésbé túlterhelt nyugati megyéibe. A helyzet azzal magyarázható, hogy a határ svájci oldalán, a közeli Genfben 100 ezer lakosra már több mint 2 ezer fertőzött jut.



Jean Castex miniszterelnök csütörtök este sajtótájékoztatón értékeli a járvány miatti korlátozások eddigi eredményeit, de sajtóértesülések szerint a kormány egyelőre nem tervezi a szigorítások enyhítését, s a középiskolák bezárást is fontolgatja annak érdekében, hogy a 14 és 18 év közötti korosztályban ne kapjon új erőre a járvány.