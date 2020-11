Koronavírus

Spanyolország negatív PCR-tesztet kér a kockázatosnak minősített országokból érkezőktől

Spanyolország egy negatív PCR-tesztet kér a koronavírus-fertőzés szempontjából kockázatosnak minősített országokból érkezőktől november 23-ától - jelentette be Salvador Illa egészségügyi miniszter szerdán Madridban.



Tájékoztatása szerint a szűrővizsgálatot az utazás előtt 72 órával kell elvégeztetnie mindenkinek akár spanyol, akár más ország állampolgára. Az akkreditált laboratóriumok leleteit spanyol és angol nyelven fogadják el papíralapon vagy elektronikus formában.



Mint mondta, kockázatosnak azokat az országokat tekintik, amelyek vörös jelzéssel szerepelnek az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) járványügyi térképén. Európán kívül pedig azokat, ahol százezer emberből több mint 150-en fertőzöttek.



Spanyolországban eddig nem volt feltétele a beutazásnak a negatív vizsgálati eredmény, noha például a madridi autonóm tartomány vezetése hónapok óta kérte a központi kormányt a belépési feltételek szigorítására a főváros nemzetközi repülőterén.



A Kanári-szigetek autonóm kormánya múlt héten döntött úgy, hogy negatív PCR-tesztet kér a területére érkezőktől, miután az ottani kedvező járványügyi helyzet miatt az utóbbi időben ismét megélénkült az idegenforgalom.



Salvador Illa beszélt arról, hogy a legújabb adatok szerint kezd csökkeni a fertőzés terjedésének üteme Spanyolországban, de a helyzetet továbbra is aggasztónak tartja, mivel magas a kórházban és intenzív osztályon kezeltek száma, és ezért még jóideig fenn kell tartani a korlátozó intézkedéseket.



Az egészségügyi minisztérium legfrissebb, szerdai jelentése szerint az elmúlt 24 órában csaknem kilencezer új fertőzöttet igazoltak az országban. A regisztrált esetszám pedig egy nap alatt több mint 19 ezerrel emelkedett.



A járvány kezdete óta egymillió 417 ezer embernél igazolták a koronavírus-fertőzést. Jelenleg százezer emberből 514-en fertőzöttek, ami enyhe javulást mutat a pénteki 525-höz képest.



A koronavírus több mint 1200 ember halálát okozta az elmúlt egy hétben, az áldozatok száma átlépte a 40 ezret.



María Jesús Montero pénzügyminiszter és kormányszóvivő a parlament ülésén a nap folyamán bejelentette: a spanyol kormány csökkenti az eldobható, egyszer használatos egészségügyi szájmaszkok általános forgalmi adóját a jelenlegi 21 százalékról 4 százalékra. A jövő heti kormányülésen arról is döntenek emellett, hogy mérsékelik a maszkok maximális eladási árát.



Hangsúlyozta: a kabinet kérte és megkapta az Európai Bizottság írásbeli jóváhagyását ehhez a lépéshez, így elkerülve egy esetleges kötelezettségszegési eljárást és több millió eurós bírságot.



Korábban több ellenzéki párt is szorgalmazta az áfa-csökkentést, amit a spanyol kormány az uniós irányelvekre hivatkozva utasított el.

Spanyolországban az eldobható maszkokra április végén vezettek be hatósági árat a visszaélések elkerülése érdekében. Azóta legfeljebb 0,96 (341) eurót kérhetnek el darabjáért a kereskedők. A szájmaszkokat nyár óta minden szabadtéri és zárt nyilvános helyen kötelező viselni.