Amerikai elnökválasztás

Trump jogászai újabb perkeresetet nyújtottak be, Georgiában elrendelték az újraszámlálást

Donald Trump amerikai elnök jogászai újabb perkeresetet nyújtottak be, Georgiában pedig elrendelték az újraszámlálást szerdán.



Az amerikai elnök jogászcsapata a szövetségi bírósághoz nyújtott be keresetet a michigani választási eredmények érvényesítésének felfüggesztése érdekében. Michiganben Donald Trumpnak - az amerikai sajtóban megjelent és még nem hivatalos adatok szerint - mintegy 148 ezerrel kevesebb voksa van, mint kihívójának, Joe Bidennek.



Érvelésükben az elnök jogászai feltételezett választási szabálytalanságokra hivatkoznak.



A michigani választásokért felelős hatóság szóvivője, Jake Rollow közleményben utasította vissza a perkeresetben megfogalmazott állításokat.



"Ez nem változtat az igazságon: a választásokat Michiganben tisztességesen, biztonságosan, átláthatóan rendezték meg, és az eredmények pontosan tükrözik az emberek akaratát" - fogalmazott Rollow.



A déli Georgiában szerdán hivatalosan is elrendelték a szavazatok kézzel történő teljes újraszámlálását. Brad Raffensperger, a választásokért is felelős államminiszter szerda délelőtti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy minden egyes megyében kézzel számolják újra a szavazatokat.



A két politikus között ugyanis túl kicsi a szavazatkülönbség - fogalmazott Raffensperger. Leszögezte, hogy az eljárás "építi a bizalmat".



Raffensperger azt is hangsúlyozta, hogy a georgiai választásnak "országos jelentősége" van, és ezért a választási csalásokra vonatkozó minden egyes feltételezést és bejelentést kivizsgáltat.



A választás eredménye november 20-ig meglesz - tette hozzá.



Brian Kemp, Georgia republikánus kormányzója már kedden jelezte, hogy csakis a jogszerű szavazatokat számlálják újra. A november 3-án tartott választások után négy tagállamban - Észak-Karolinában, Georgiában, Arizonában és Alaszkában - még mindig nincs végeredmény, Pennsylvaniában és Nevadában pedig Donald Trump jogászcsapata már benyújtotta a perkereseteket.



Donald Trump elnök szerdai Twitter-bejegyzései egyikében ismételten választási csalásról írt. Mint fogalmazott: a választási folyamatot "rakás korrupció és tisztességtelenség" jellemezte. "Győzni fogunk" - írta az elnök.



A hivatalos végeredmény hiánya ellenére az amerikai sajtójelentések jó része arról számol be, hogy Joe Biden és munkatársai már a leendő demokrata kormány összeállításával foglalkoznak. A The New York Times című liberális lap szerdai számában hosszas összeállítást szentelt az esetleges Biden-kormány összetételének.

A lap a Biden munkatársaitól származó értesülésekre és Biden korábbi, a The New York Times hasábjain megjelent véleménycikkére hivatkozva arról írt, hogy Antony Blinken lehet a külügyminiszter, Amy Klobuchar, a demokraták elnökjelöltségéért is versenybe szálló minnesotai szenátor lehet az agrárminiszter, Michele Flournoy vagy Jeh Johnson lehet a védelmi tárca irányítója, és új vezetője lesz a Központi Hírszerző Ügynökségnek (CIA) is.



Az amerikai közszolgálati rádió (NPR) értesülései szerint Mitt Romney, Utah állam republikánus szenátora jelezte Bidenéknek: szívesen lenne az emberi erőforrások és az egészségügy minisztere.



Közben a Demokrata Pártnak belső ellentétekkel is meg kell küzdenie. Az összefogást és megbékélést hirdető Joe Bidennel ellentétben ugyanis Alexandria Ocaso-Cortez, a párt balszárnyához sorolt képviselőnő - akinek neve a párton belüli radikális baloldali csoportot fémjelzi - azoknak a listázását szorgalmazza, akik a kampányban Donald Trumpot támogatták.



A New York-i képviselőnő republikánus "bűnrészességről" írt a Twitteren.