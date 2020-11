Vatikán

Ferenc pápa megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy véget vessenek a papok által elkövetett szexuális visszaélése

Az egyházfő a szexuális visszaélés miatt tavaly lemondott Theodore Edgar McCarrick amerikai bíborosra vonatkozó dosszié előző napi nyilvánosságra hozatalára reagált. 2020.11.11 17:39 MTI

Az egyházfő a szexuális visszaélés miatt tavaly lemondott Theodore Edgar McCarrick amerikai bíborosra vonatkozó dosszié előző napi nyilvánosságra hozatalára reagált.



"Tegnap közzétették az egykori bíboros McCarrick fájdalmas ügyéről összeállított dossziét. Megerősítem, hogy minden visszaélés áldozata mellett állok, és az egyház elkötelezett amellett, hogy felszámolja ezt a gonoszságot" - mondta Ferenc pápa heti általános audienciája végén.



A volt washingtoni érsek, Theodore McCarrick nevét viselő dosszié összeállítását Ferenc pápa megbízásából a Pietro Parolin vezette szentszéki államtitkárság végezte. A majdnem félezer oldalas dokumentáció végigköveti McCarrick egyházi pályafutását. A dossziéban szerepelnek például a róla írt névtelen levelek, paptársai jelentései, felettesei vizsgálatai, kinevezéseinek körülményei. McCarrick II. János Pál pápasága alatt, 1986-ban Newark érseke, 2000-ben pedig washingtoni érsek lett, majd 2001-ben II. János Pál bíborossá avatta.



A dosszié szerint II. János Pál a szexuális visszaélésekről keringő szóbeszéd ellenére emelte magasabb rangra McCarricket. A jelentésben az is szerepel, hogy 2008-ban XVI. Benedek pápa elutasította azt a közvetlen környezetéből érkező javaslatot, hogy vizsgálják ki a bíborossal kapcsolatban felmerült vádakat annak érdekében, hogy "kiderüljön az igazság, és ha szükséges, példaértékű intézkedéseket tegyenek". Ehelyett végül McCarrick akkoriban szóbeli figyelmeztetést kapott, és arra utasították, hogy maradjon a háttérben.



Ferenc pápa végül 2018 júliusában fosztotta meg bíborosi rangjától, és rendelte el McCarrick felfüggesztését a nyilvános papi szolgálatból, miután a New York-i főegyházmegye bizottsága megalapozottnak találta ellene a vádakat, amelyek szerint negyvenöt évvel korábban kiskorúak ellen szexuális visszaéléseket követett el New Yorkban.



Ez volt az első alkalom, hogy a pápai állam megosztotta a nyilvánossággal az egyház egy tagjával szemben szexuális visszaélés miatt lezajlott vizsgálat részleteit. Rendkívüli ügyről van szó, mivel az egyik legmagasabb rangú amerikai katolikus pap által elkövetett visszaélések kerülnek reflektorfénybe, az egyházon belüli felelősségekkel együtt. Ráadásul Theodore Edgar McCarrick tettei több mint hatvan évet fednek le, átölelve II. János Pál, XVI. Benedek és Ferenc pápaságát is. Elemzők szerint a Vatikán a dossziét az átláthatóság jegyében közölte, így támasztva alá, hogy az egyház "tanult a történtekből (...) és többek között már nem tartja teljesen megalapozatlannak, ha valaki névtelen levélben jelzi az általa elszenvedett visszaélést" - írta Andrea Tornielli, a vatikáni sajtószolgálat igazgatója.