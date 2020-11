Hongkong-Kína

Hongkongban kizártak a törvényhozásból négy ellenzéki politikust

Hongkongban azonnali hatállyal kizártak a törvényhozásból négy ellenzéki politikust szerdán, percekkel az után, hogy Pekingben elfogadtak egy határozattervezetet, amely lehetővé teszi a helyi hatóságok számára bizonyos törvényhozók közvetlen eltávolítását - adta hírül internetes kiadásában a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.



A Hszinhua kínai állami hírügynökség tudósítása szerint az Országos Népi Gyűlés - a pekingi törvényhozás - Állandó Bizottsága szerdán elfogadott egy olyan határozattervezetet, amely alapján azok a képviselők, akik a hongkongi hatóságok megítélése szerint veszélyeztetik a nemzetbiztonságot, automatikusan elveszítik helyüket a város törvényhozó testületében.



A nemzetbiztonság veszélyeztetésének minősülhet egyebek mellett a hongkongi függetlenség gondolatának népszerűsítése vagy támogatása, Peking város fölött gyakorolt szuverenitásának elutasítása, illetve külföldi erők bevonása a város ügyeibe. A döntés alapján a törvényhozók kizárását a hongkongi kormányzat közvetlenül jelentheti be.



A határozat közzététele után alig néhány perccel a hongkongi kormányzat bejelentette négy ellenzéki törvényhozó eltávolítását. A négy politikus mindegyikét a korábbiakban már eltiltották a törvényhozási választásokon való részvételtől, ám a szeptemberben esedékes választásokat végül a koronavírus-járványra hivatkozva egy évvel elhalasztották.



A SCMP beszámolója szerint hétfőn 19 ellenzéki törvényhozó közölte, hogy amennyiben bármelyiküket eltávolítják, mindannyian lemondanak tisztségükről.



A kínai központi kormányzat június 30-án új nemzetbiztonsági törvényt vezetett be Hongkongra vonatkozóan, amely egyebek mellett tiltja a szakadár tevékenységet, a felforgatást, a terrorizmust, valamint a nemzetbiztonság veszélyeztetésére külföldi országokkal vagy külső elemekkel való összejátszást, és egyes esetekben lehetővé teszi a gyanúsítottak kiadását Kínának.



A törvényt hongkongi demokráciapárti aktivisták, valamint sok külföldi kormányzat is kifogásolja amiatt, mert szerintük a jogszabály súlyosan csorbítja a hongkongi szabadságjogokat, márpedig Kína az "egy ország, két rendszer" elve alapján nagy fokú autonómiát ígért Hongkongnak a korábban brit gyarmati uralom alatt álló város anyaországhoz történő 1997-es visszakerülését követő ötven évre.